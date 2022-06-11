В Китае припомнили НАТО бомбежку Югославии

Совбез ООН 78 дней закрывал глаза на военные действия НАТО в Югославии, напомнил спецпредставитель Китая Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Совет безопасности ООН не вводил санкции против стран-членов НАТО, в то время как альянс 78 дней бомбил Югославию. Об этом напомнил специальный представитель Китая по Корейскому полуострову Лю Сяомин.

«Двадцать три года назад НАТО без санкций Совбеза ООН сбросило 420 тысяч бомб массой 22 тысячи тонн, включая 15 тонн обедненного урана», — написал Сяомин в Twitter (заблокирован в РФ). В результате бомбардировок погибло более 2500 человек, в том числе 79 детей, более миллиона человек стали беженцами, добавил дипломат.

Вооруженное противостояние албанских сепаратистов из «Освободительной армии Косово» с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия в 1999 году. Североатлантический альянс начал военную операцию без одобрения Совета Безопасности ООН, основываясь на утверждениях стран Запада о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии.