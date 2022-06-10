В Свердловской области спасатели устроили «киношные» учения. Видео, фото

11 июня 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

В Свердловской области проходят учения «Уралспаса», в которых участвуют 200 человек Фото: ГУ МЧС по Свердловской области Под Екатеринбургом начались масштабные учения по подготовке населения к чрезвычайным ситуациям. Ради них спасатели закрепили на обрыве карьера машину и устроили пожар. Отряды ищут несколько десятков пострадавших в болотах, карьерах и лесах, устраняют последствия химической аварии. О том, как проходят учения, URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «По замыслу учений, группа ученых отправилась в экспедицию на поиск […] шаровых молний, которые стали все чаще появляться в жизни людей. Связь с экспедицией пропала, и было принято решение организовать поисково-спасательную операцию с привлечением. Учения проводятся непрерывно в течение 36-ти часов с поступления вводной. Команды сами решают в каком порядке и последовательности распределить свои действия», — рассказывают в МЧС. Площадь поисков составляет порядка 200 квадратных километров, командам необходимо найти 33 пострадавших, оказать первую помощь и эвакуировать в безопасное место. Участники работают в задымленной среде, тушат пожары, прочесывают лес, достают пострадавших из автомобиля на склоне карьера. «Наиболее зрелищным и сложным этапом была работа на скальном участке карьера. По легенде, в этом месте произошло столкновение легкового автомобиля, перевозившего бочки с ядовитым веществом, и мотоцикла. В результате ДТП оба транспортных средства съехали по скале, автомобиль завис на горном выступе, а мотоцикл воспламенился», — рассказывают в МЧС. Спасателям необходимо эвакуировать людей из машины и мотоцикла, а затем ликвидировать последствия химической аварии. Всего в учениях принимают участие 200 человек из 27 команд. Это как профессиональные спасатели, так и добровольцы. За каждый этап судьи проставляют баллы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Под Екатеринбургом начались масштабные учения по подготовке населения к чрезвычайным ситуациям. Ради них спасатели закрепили на обрыве карьера машину и устроили пожар. Отряды ищут несколько десятков пострадавших в болотах, карьерах и лесах, устраняют последствия химической аварии. О том, как проходят учения, URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «По замыслу учений, группа ученых отправилась в экспедицию на поиск […] шаровых молний, которые стали все чаще появляться в жизни людей. Связь с экспедицией пропала, и было принято решение организовать поисково-спасательную операцию с привлечением. Учения проводятся непрерывно в течение 36-ти часов с поступления вводной. Команды сами решают в каком порядке и последовательности распределить свои действия», — рассказывают в МЧС. Площадь поисков составляет порядка 200 квадратных километров, командам необходимо найти 33 пострадавших, оказать первую помощь и эвакуировать в безопасное место. Участники работают в задымленной среде, тушат пожары, прочесывают лес, достают пострадавших из автомобиля на склоне карьера. «Наиболее зрелищным и сложным этапом была работа на скальном участке карьера. По легенде, в этом месте произошло столкновение легкового автомобиля, перевозившего бочки с ядовитым веществом, и мотоцикла. В результате ДТП оба транспортных средства съехали по скале, автомобиль завис на горном выступе, а мотоцикл воспламенился», — рассказывают в МЧС. Спасателям необходимо эвакуировать людей из машины и мотоцикла, а затем ликвидировать последствия химической аварии. Всего в учениях принимают участие 200 человек из 27 команд. Это как профессиональные спасатели, так и добровольцы. За каждый этап судьи проставляют баллы.