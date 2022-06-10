На медиаэкранах в Екатеринбурге показали портреты российских военнослужащих, принимавших участие в спецоперации на Украине. Об этом журналисту URA.RU сообщил читатель.
«На перекрестке Шевченко — Восточная на медиаэкранах показывают фото героев спецоперации», — рассказал читатель. На билбордах изображен портрет военнослужащего на фоне российского триколора.
Жители Кировского района увидели фото военнослужащих с подписью «Слава героям России». На билбордах появились сержант Ткачев, майор Мансуров, прапорщик Даньяров и лейтенанты Осипов и Лебедев.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такие меры необходимы для освобождения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, приоритетом армии РФ является уничтожение военной инфраструктуры.
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
Фото: читатель URA.RU
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На медиаэкранах в Екатеринбурге показали портреты российских военнослужащих, принимавших участие в спецоперации на Украине. Об этом журналисту URA.RU сообщил читатель. «На перекрестке Шевченко — Восточная на медиаэкранах показывают фото героев спецоперации», — рассказал читатель. На билбордах изображен портрет военнослужащего на фоне российского триколора. Жители Кировского района увидели фото военнослужащих с подписью «Слава героям России». На билбордах появились сержант Ткачев, майор Мансуров, прапорщик Даньяров и лейтенанты Осипов и Лебедев. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такие меры необходимы для освобождения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, приоритетом армии РФ является уничтожение военной инфраструктуры.