10 июня 2022

Медиаэкраны Екатеринбурга показали героев спецоперации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, военный, украина, мариуполь, война, армия россии, военнослужащий, вежливые люди, солдат, СВО, специальная военная операция
На билбордах в Кировском районе Екатеринбурга появились герои спецоперации Фото:

На медиаэкранах в Екатеринбурге показали портреты российских военнослужащих, принимавших участие в спецоперации на Украине. Об этом журналисту URA.RU сообщил читатель.

«На перекрестке Шевченко — Восточная на медиаэкранах показывают фото героев спецоперации», — рассказал читатель. На билбордах изображен портрет военнослужащего на фоне российского триколора.

Жители Кировского района увидели фото военнослужащих с подписью «Слава героям России». На билбордах появились сержант Ткачев, майор Мансуров, прапорщик Даньяров и лейтенанты Осипов и Лебедев.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такие меры необходимы для освобождения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, приоритетом армии РФ является уничтожение военной инфраструктуры.

Фото:
Фото:
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

На медиаэкранах в Екатеринбурге показали портреты российских военнослужащих, принимавших участие в спецоперации на Украине. Об этом журналисту URA.RU сообщил читатель. «На перекрестке Шевченко — Восточная на медиаэкранах показывают фото героев спецоперации», — рассказал читатель. На билбордах изображен портрет военнослужащего на фоне российского триколора. Жители Кировского района увидели фото военнослужащих с подписью «Слава героям России». На билбордах появились сержант Ткачев, майор Мансуров, прапорщик Даньяров и лейтенанты Осипов и Лебедев. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такие меры необходимы для освобождения Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, приоритетом армии РФ является уничтожение военной инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...