Власти Херсона: Украина перестала существовать

Украинский народ является заложником Владимира Зеленского, заявил Кирилл Стремоусов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украины как государства больше не существует. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Украина как таковая, с руководством, которое взяло курс на фашизм, на неонацизм, вообще перестала существовать как государство. Украинский народ сегодня является заложником [президентом Украины Владимиром] Зеленского и тех, кто предал государственность и фактически уничтожил государство», — сказал он РИА «Новости».

Ранее он пояснил, что на Украине заблокировали денежные вклады жителей Херсонской области, передает Life. Стремоусов подчеркнул, что это еще одно мошенничество, которое организовано руководством Украины, «привыкшем обворовывать людей», отмечает MK.RU .

Президент России Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации на территории Украины — сразу после того, как признал независимость Донецкой и Луганской народных республик. Основная цель российских солдат на этой территории — спасение граждан Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов.

В результате действий ВС РФ взят Мариуполь, также под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории ЛДНР.

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