Шеремет издаст мемуары вместе с легендой свердловской полиции

Иннокентий Шеремет — один из известнейших выпускников журфака УрГУ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выпускники факультета журналистики УрГУ (ныне — УрФУ) 1992 года издадут мемуары. Решение об этом бывшие студенты приняли на встрече с экс-деканом журфака Борисом Лозовским. Предполагается, что среди авторов книги будут телеведущий Иннокентий Шеремет (основатель Телевизионного агентства Урала, ТАУ) и пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, который является официальным голосом полиции с 1999 года.

Концепцию книги определит редколлегия (ее планируют сформировать в ближайшее время). Помимо Шеремета и Горелых, в список авторов войдут главред «Областной газеты» Александр Лакедемонский, пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова, главред «Уральского рабочего» Ксения Фикс, а также журналист Сергей Очинян.

«Как человек в погонах с многолетним стажем, не смогу не выполнить приказ „главнокомандующего уральского журналистского войска“, которым для нас и других поколений людей нашей творческой профессии был, есть и будет Борис Николаевич Лозовский», — сказал URA.RU полковник Горелых. Также он дал понять, что мемуары будут сборником не догм, а мнений, точек зрения на те или иные случаи из жизни, которые молодое поколение журналистов сможет применить на практике.