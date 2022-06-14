Елену Селищеву выпустили из-под стражи по истечению 48-часового срока задержания Фото: Марина Малкова © URA.RU

Гендиректора ЗАО «Медсервис регион» Елену Селищеву 15 июня освободили из-под стражи во время судебного заседания по избранию меры пресечения. Это произошло из-за того, что истек 48-часовой срок задержания обвиняемой, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Селищеву освободили во время исследования письменных материалов дела, она продолжила участие в заседании рядом с адвокатами. Она не признает вину, адвокаты считают, что заключение ее под стражу будет безосновательным», — передает корреспондент URA.RU из зала суда.

Следователь просил закрыть процесс уже после того, как СМИ разрешили участие в процессе. Адвокаты возражали против этого. Судья Алена Закорчемная ходатайство удовлетворила лишь частично, попросив СМИ удалиться лишь на период оглашения письменных материалов дела. На заседании Селищева заявила отвод судье. Судья ходатайство отклонила.

Селищеву задержали 13 июня, когда она собиралась лететь в командировку. Ее обвиняют в хищении более 85 млн рублей при поставке четырех томографов через подконтрольные фирмы. Показания против Селищевой дал замминистра здравоохранения Александр Кузнецов. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют УФСБ и ГУ МВД по Челябинской области.

Селищева продолжила участие в заседании рядом с адвокатами Фото: Марина Малкова © URA.RU

Некоторое время Селищева находилась под стражей Фото: Марина Малкова © URA.RU