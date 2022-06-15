Михаил Зубарев, по неофициальным данным, трудится в избирательном штабе губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

В составе избирательного штаба свердловского губернатора Евгения Куйвашева раскрыта новая фамилия. По данным URA.RU, к работе над переизбранием главы региона подключен депутат заксобрания от «Единой России», председатель комитета по региональной политике Михаил Зубарев. Ему поручено контролировать агитацию в муниципалитетах.

«Зубареву доверили отвечать за агитационную работу. Будет следить, чтобы в муниципалитетах все было нормально с билбордами, листовками и так далее», — пояснил собеседник агентства, близкий к «Единой России». Сам Зубарев в разговоре с URA.RU воздержался от обсуждения темы: «Какие-либо назначения в рамках штаба можно будет комментировать, только когда они станут публичными».

Работа с агитацией — одно из самых проблемных направлений для свердловских властей. Это наглядно показали выборы-2021 в Госдуму и заксо. Во время одной из поездок в Нижний Тагил губернатор Куйвашев обратил внимание, что за три недели до голосования на центральных улицах города нет агитации за «Единую Россию». В этот же день у него состоялся ультимативный разговор с мэром Владиславом Пинаевым и тогдашним вице-губернатором, главой штаба Сергеем Бидонько.

В этот раз руководителем штаба является нынешний вице-губернатор Олег Чемезов. Вместе с ним над кампанией Куйвашева работают несколько топ-чиновников. Ранее назывались имена замгубернатора Азата Салихова (куратор правовых вопросов), главы исполкома ЕР Дмитрия Жукова (правовые вопросы), руководителя аппарата правительства Валерия Чайникова (администрирование кампании) и его первого зама Вадима Дубичева (политтехнологии).

14 июня Куйвашев был официально выдвинут «Единой Россией» на выборы губернатора. Согласован и его первый конкурент — кандидат от КПРФ Александр Ивачев. Претенденты от остальных партий станут известны в ближайшие дни. Ожидается, что от «Справедливой России» и «Новых людей» на выборы пойдут депутаты Госдумы Андрей Кузнецов и Александр Демин соответственно. Выборы назначены на 11 сентября.

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