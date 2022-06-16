В свердловском избиркоме спорят, когда выбирать губернатора

Окончательное решение о дате выборов примут до 20 июня Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Решение о том, проводить выборы губернатора Свердловской области одним днем (11 сентября в Единый день голосования) или несколькими (как на выборах в Госдуму и заксобрание в 2021-м), еще не принято. Споры внутри комиссии продолжаются. Об этом URA.RU рассказали в самом избиркоме.

«15 июня прошло заседание избирательной комиссии. Был утвержден календарь. Он рассчитывается из Единого дня голосования, в названии которого в 2022 году указано 11 сентября. Иного постановления — о многодневном голосовании — пока нет. Но сегодня мы не можем утверждать, что голосование [на выборах губернатора] пройдет в течение одного дня. Вопрос до сих пор находится в стадии обсуждения. В комиссии существуют разные позиции по этому вопросу. По закону, постановление о многодневном голосовании мы можем принять до 20 июня», — объяснила корреспонденту представитель комиссии Анна Абсалямова.

Основным кандидатом на выборах является действующий глава региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), поддержанный Кремлем. Имена трех его соперников уже известны. Это вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»).