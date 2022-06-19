19 июня 2022
18 июня 2022

Пермяков зовут на сплав по реке в черте города

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплавляться будут шесть часов по городской реке Фото:

Жителям Перми в субботу, 25 июня, предлагают пойти на однодневный сплав по реке Гайва в черте города. Информацию о таком путешествии разместило «Бюро авторских экскурсий Максима Воробья» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сплав по Гайве „Все включено“. Вы только отдыхаете! Сборку-разборку катамаранов мы берем на себя», — указано в посте.

В стоимость путевки входит сухпаек, питьевая вода, фрукты, мясная нарезка, техническое обеспечение, катамараны, спасжилеты, обработка от насекомых и работа профессионального фотографа. Стартуют сплавщики в 12:00, а закончат в 18:00. Такой вид отдыха обойдется пермякам в 2-3 тысячи рублей с человека.

Ранее URA.RU рассказывало о других необычных сплавах. Пермякам предложили отправиться в «трезвое путешествие» — сплав без алкоголя.

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Жителям Перми в субботу, 25 июня, предлагают пойти на однодневный сплав по реке Гайва в черте города. Информацию о таком путешествии разместило «Бюро авторских экскурсий Максима Воробья» в социальной сети «ВКонтакте». «Сплав по Гайве „Все включено“. Вы только отдыхаете! Сборку-разборку катамаранов мы берем на себя», — указано в посте. В стоимость путевки входит сухпаек, питьевая вода, фрукты, мясная нарезка, техническое обеспечение, катамараны, спасжилеты, обработка от насекомых и работа профессионального фотографа. Стартуют сплавщики в 12:00, а закончат в 18:00. Такой вид отдыха обойдется пермякам в 2-3 тысячи рублей с человека. Ранее URA.RU рассказывало о других необычных сплавах. Пермякам предложили отправиться в «трезвое путешествие» — сплав без алкоголя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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