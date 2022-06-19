Пермяков зовут на сплав по реке в черте города

Сплавляться будут шесть часов по городской реке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жителям Перми в субботу, 25 июня, предлагают пойти на однодневный сплав по реке Гайва в черте города. Информацию о таком путешествии разместило «Бюро авторских экскурсий Максима Воробья» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сплав по Гайве „Все включено“. Вы только отдыхаете! Сборку-разборку катамаранов мы берем на себя», — указано в посте.

В стоимость путевки входит сухпаек, питьевая вода, фрукты, мясная нарезка, техническое обеспечение, катамараны, спасжилеты, обработка от насекомых и работа профессионального фотографа. Стартуют сплавщики в 12:00, а закончат в 18:00. Такой вид отдыха обойдется пермякам в 2-3 тысячи рублей с человека.

Ранее URA.RU рассказывало о других необычных сплавах. Пермякам предложили отправиться в «трезвое путешествие» — сплав без алкоголя.