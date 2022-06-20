В МИД РФ назвали условие для нормализации отношений с ЕС

21 июня 2022 в 04:28 Размер текста - 17 +

В МИД РФ предсказали новую систему взаимоотношений с ЕС Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Нормализация отношений России и Евросоюза возможна лишь при создании основ равноправного сотрудничества. С такой оценкой выступил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. «Не все мосты сожжены. Но большинство. Посмотрим, что будет дальше. Во всяком случае, возврата к business as usual (ведению дел как раньше) не будет, этого не может быть. Это понимаем мы, и это понимают они. Значит, это будет новая система взаимоотношений, которую еще предстоит создать. Но ее можно будет создать только на основах равноправного сотрудничества», — считает Чижов, пишут «Известия». Он подчеркнул, что для налаживания отношений России и Евросоюза, вторая сторона должна изменить свое отношение к Москве. Дипломат уверен, что пока в ЕС считают Россию оппонентом и противником, ни о каком сотрудничестве речи быть не может. Также постпред РФ при ООН заявил, что Москва выступает против расширения Евросоюза, так как за последнее время он сильно изменился в худшую сторону. По его словам, раньше ЕС был экономическим объединением, однако со временем «он деградировал до уровня вспомогательного военного блока, вспомогательного к НАТО». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Нормализация отношений России и Евросоюза возможна лишь при создании основ равноправного сотрудничества. С такой оценкой выступил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. «Не все мосты сожжены. Но большинство. Посмотрим, что будет дальше. Во всяком случае, возврата к business as usual (ведению дел как раньше) не будет, этого не может быть. Это понимаем мы, и это понимают они. Значит, это будет новая система взаимоотношений, которую еще предстоит создать. Но ее можно будет создать только на основах равноправного сотрудничества», — считает Чижов, пишут «Известия». Он подчеркнул, что для налаживания отношений России и Евросоюза, вторая сторона должна изменить свое отношение к Москве. Дипломат уверен, что пока в ЕС считают Россию оппонентом и противником, ни о каком сотрудничестве речи быть не может. Также постпред РФ при ООН заявил, что Москва выступает против расширения Евросоюза, так как за последнее время он сильно изменился в худшую сторону. По его словам, раньше ЕС был экономическим объединением, однако со временем «он деградировал до уровня вспомогательного военного блока, вспомогательного к НАТО».