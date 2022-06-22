Ресторан Forest будет удивлять гостей неожиданными гастрономическими сочетаниями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владелец Resta Management Олег Флеганов 23 июня открывает свой 12-й по счету ресторан под названием Forest с эко-концепцией. Заведение располагается на первом этаже элитного ЖК «Ривьера» в Екатеринбурге. URA.RU побывало на экскурсии и оценило фирменные блюда ресторана.

Попасть в Forest можно со стороны набережной Исети или через лобби жилого комплекса. Интерьер разработала уральская команда Studio 40 совместно с Флегановым: концепция ресторана — эко-стиль, где эко — значит «природный». Это прослеживается в формах поверхностей, столов, панелей — все имеет органическую, природную форму в заведении. На входе гостей встречают люстры-облака, которые созданы на 3D-принтере и перекликаются со светильниками в зале. Также сделан бесшовный пол с использованием настоящих камней, которые сочетают в себе все цвета интерьера.

Огромное панно является главным украшением интерьера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главной интерьерной фишкой заведения является ботанический барельеф. Его специально для Forest создавала в течение двух месяцев художница Эльза Баширова. Делала она это с помощью глины, настоящих трав и цветов. «Я начала работу еще зимой, поэтому достать живые цветы было целым приключением. Было создано всего 13 полотен для Forest», — рассказывает Баширова.

Также в ресторане много света за счет больших окон, выходящих на набережную Исети. В темное время суток в заведении используется точечный свет, создающий комфортную атмосферу. Так вечернее освещение становится отражением философии создателей ресторана — «ничто не должно отвлекать гостя от гастрономии».

Черные лисички привозят из южных регионов России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Меню разработано с учетом предпочтений екатеринбуржцев и адаптировано к формату casual food. В ресторане преобладает европейская кухня в сочетании с азиатскими соусами, акцент сделан на овощах, морепродуктах, рыбе и неожиданных сочетаниях. Например, в Forest подают сельдерей с горьким шоколадом, ледяную рыбу и краб с пюре, желе из просекко и черными лисичками. При этом средний чек составит от 1500 до 1800 рублей.

В ресторане есть винный шкаф, в котором располагается около сотни наименований неизвестных или малоизвестных вин. Например, специально для Forest винодел из Крыма Андрюс Юцис будет поставлять вино, которое можно будет попробовать только в ресторане.

На реализацию проекта было потрачено около полутора лет. Площадь ресторана составляет 500 квадратных метров, 270 из которых отдано под зал. В помещении может находиться до 90 человек, дополнительно до 60 человек могут сесть на летней веранде. В настоящий момент Forest работает в техническом режиме, но уже с 23 июня он станет доступен для всех екатеринбуржцев. Заведение будет работать ежедневно с 12 часов и до 23.00 вне зависимости от дня недели.

Ранее Олег Флеганов, владеющий такими ресторанами, как «Хмели Сунели», «Паштет», Pan Smetan, Gavi, «Стейк Хаус», заявлял, что готовится к открытию нового заведения в ЖК «Ривьера». Также он планировал провести реконструкцию в пабе James.

Ресторан Forest будет работать ежедневно с 12.00 до 23.00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ресторан работает в техническом режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Весь интерьер создан в эко-стиле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Летняя веранда вмещает до 60 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Барельеф создавали в течение нескольких месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прямо в зале находится помещение, в котором хранят вино Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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