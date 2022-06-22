КПРФ предложит новое название для Госдумы

23 июня 2022 в 06:29 Размер текста - 17 +

КПРФ предложат переименовать Госдуму в Верховный совет депутатов трудящихся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU КПРФ готова предложить российским властям переименовать Государственную думу в Верховный совет депутатов трудящихся, а также вернуть Чрезвычайную комиссию и пионерию. Об этом сообщил председатель центрального комитета партии Сергей Малинкович. «У нас будет инициатива, чтобы мы переименовали, в соответствии с нашими традициями, органы представительной власти. То есть мы считаем, что должна быть не Государственная дума, а Верховный совет депутатов трудящихся, и в регионах — советы народных депутатов», — сказал Малинкович, передает его слова РИА «Новости». Такое предложение намерены внести на съезде партии 26 июня. Он предупредил, что вместе с тем на съезде предложат восстановить организацию пионеров, а также отстроить заново Чрезвычайную комиссию. Отмечается, что на повестке также затронут темы касаемо отказа от Болонской системы, о передаче имущества покинувших РФ чиновников и предпринимателей государству, а также возобновление смертной казни. Ранее сообщалось, что компания «Главпиар» предложила изменить название России. Письмо с таким содержанием ее представители направили председателю Государственной думы Вячеславу Володину, копия есть в распоряжении URA.RU.В списке предлагаемых вариантов были: RU, Московия, Великое княжество Московское, Российская Империя. С новым названием, не исключено, что имидж страны возрастет, считают в «Главпиаре». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

КПРФ готова предложить российским властям переименовать Государственную думу в Верховный совет депутатов трудящихся, а также вернуть Чрезвычайную комиссию и пионерию. Об этом сообщил председатель центрального комитета партии Сергей Малинкович. «У нас будет инициатива, чтобы мы переименовали, в соответствии с нашими традициями, органы представительной власти. То есть мы считаем, что должна быть не Государственная дума, а Верховный совет депутатов трудящихся, и в регионах — советы народных депутатов», — сказал Малинкович, передает его слова РИА «Новости». Такое предложение намерены внести на съезде партии 26 июня. Он предупредил, что вместе с тем на съезде предложат восстановить организацию пионеров, а также отстроить заново Чрезвычайную комиссию. Отмечается, что на повестке также затронут темы касаемо отказа от Болонской системы, о передаче имущества покинувших РФ чиновников и предпринимателей государству, а также возобновление смертной казни. Ранее сообщалось, что компания «Главпиар» предложила изменить название России. Письмо с таким содержанием ее представители направили председателю Государственной думы Вячеславу Володину, копия есть в распоряжении URA.RU.В списке предлагаемых вариантов были: RU, Московия, Великое княжество Московское, Российская Империя. С новым названием, не исключено, что имидж страны возрастет, считают в «Главпиаре».