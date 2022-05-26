Бизнесмены предложили переименовать Россию

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По мнению авторов предложения, это поможет обойти санкции Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «Главпиар» предложила изменить название Российской Федерации. Письмо с таким содержанием ее представители направили председателю Государственной думы Вячеславу Володину, копия есть в распоряжении URA.RU.

«Прошу вас рассмотреть вопрос переименования страны, чтобы обойти санкции. В санкционных документах фигурирует Российская Федерация. Переименование сделает эти документы не актуальными на какое-то время», — гласит текст письма «Главпиара»

В списке предлагаемых вариантов были: RU, Московия, Великое княжество Московское, Российская Империя. С новым названием, не исключено, что имидж страны возрастет, считают в «Главпиаре».

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. С момента ее начала один только Евросоюз принял шесть пакетов санкций. Последний из них в последствии пришлось смягчить из-за разногласий внутри союза. По словам президента РФ Владимира Путина, цель этих санкций — «отмена» России.

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Компания «Главпиар» предложила изменить название Российской Федерации. Письмо с таким содержанием ее представители направили председателю Государственной думы Вячеславу Володину, копия есть в распоряжении URA.RU. «Прошу вас рассмотреть вопрос переименования страны, чтобы обойти санкции. В санкционных документах фигурирует Российская Федерация. Переименование сделает эти документы не актуальными на какое-то время», — гласит текст письма «Главпиара» В списке предлагаемых вариантов были: RU, Московия, Великое княжество Московское, Российская Империя. С новым названием, не исключено, что имидж страны возрастет, считают в «Главпиаре». Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. С момента ее начала один только Евросоюз принял шесть пакетов санкций. Последний из них в последствии пришлось смягчить из-за разногласий внутри союза. По словам президента РФ Владимира Путина, цель этих санкций — «отмена» России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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