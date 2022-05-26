Бизнесмены предложили переименовать Россию 26 мая 2022 в 15:29 Размер текста - 17 + По мнению авторов предложения, это поможет обойти санкции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания «Главпиар» предложила изменить название Российской Федерации. Письмо с таким содержанием ее представители направили председателю Государственной думы Вячеславу Володину, копия есть в распоряжении URA.RU. «Прошу вас рассмотреть вопрос переименования страны, чтобы обойти санкции. В санкционных документах фигурирует Российская Федерация. Переименование сделает эти документы не актуальными на какое-то время», — гласит текст письма «Главпиара» В списке предлагаемых вариантов были: RU, Московия, Великое княжество Московское, Российская Империя. С новым названием, не исключено, что имидж страны возрастет, считают в «Главпиаре». Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. С момента ее начала один только Евросоюз принял шесть пакетов санкций. Последний из них в последствии пришлось смягчить из-за разногласий внутри союза. По словам президента РФ Владимира Путина, цель этих санкций — «отмена» России. Компания «Главпиар» предложила изменить название Российской Федерации. Письмо с таким содержанием ее представители направили председателю Государственной думы Вячеславу Володину, копия есть в распоряжении URA.RU. «Прошу вас рассмотреть вопрос переименования страны, чтобы обойти санкции. В санкционных документах фигурирует Российская Федерация. Переименование сделает эти документы не актуальными на какое-то время», — гласит текст письма «Главпиара» В списке предлагаемых вариантов были: RU, Московия, Великое княжество Московское, Российская Империя. С новым названием, не исключено, что имидж страны возрастет, считают в «Главпиаре». Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после начала специальной операции на Украине. С момента ее начала один только Евросоюз принял шесть пакетов санкций. Последний из них в последствии пришлось смягчить из-за разногласий внутри союза. По словам президента РФ Владимира Путина, цель этих санкций — «отмена» России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям