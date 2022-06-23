Челябинские силовики выступили с предупреждением перед Ильменкой

Полицейские предложили сдать оружие перед помещением Ильменского фестиваля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полицейские Миасса предупредили об ответственности за пронос оружия на Ильменский фестиваль авторской песни. Его предлагают добровольно сдать стражам порядка, а после завершения мероприятия оружие вернут законным владельцам.

«Граждане, прибывшие по каким-либо причинам с оружием, обязаны обратиться к сотрудникам полиции для его немедленной сдачи в Отдел МВД по городу Миассу. После окончания мероприятия оружие будет Вам возвращено», — говорится в сообщении правоохранителей, опубликованном в паблике «Полиция Миасса» в социальной сети «ВКонтакте».

Силовики напомнили об ответственности, которая предусмотрена пунктом 5 части 1 статьи 6 ФЗ РФ от 13.12.1996 года № 150-ФЗ «Об оружии». В нем говорится о запрете ношения любого оружия во время публичных мероприятий. В случае его нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности.

Ильменский фестиваль авторской песни пройдет с 24 по 26 июня. С 2015 года мероприятие проходит на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» на берегу реки Сыростан.