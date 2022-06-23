Челябинские силовики выступили с предупреждением перед Ильменкой

Полицейские Миасса предупредили об ответственности за пронос оружия на Ильменский фестиваль авторской песни. Его предлагают добровольно сдать стражам порядка, а после завершения мероприятия оружие вернут законным владельцам.
«Граждане, прибывшие по каким-либо причинам с оружием, обязаны обратиться к сотрудникам полиции для его немедленной сдачи в Отдел МВД по городу Миассу. После окончания мероприятия оружие будет Вам возвращено», — говорится в сообщении правоохранителей, опубликованном в паблике «Полиция Миасса» в социальной сети «ВКонтакте».
Силовики напомнили об ответственности, которая предусмотрена пунктом 5 части 1 статьи 6 ФЗ РФ от 13.12.1996 года № 150-ФЗ «Об оружии». В нем говорится о запрете ношения любого оружия во время публичных мероприятий. В случае его нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности.
Ильменский фестиваль авторской песни пройдет с 24 по 26 июня. С 2015 года мероприятие проходит на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» на берегу реки Сыростан.
Полицейские Миасса предупредили об ответственности за пронос оружия на Ильменский фестиваль авторской песни. Его предлагают добровольно сдать стражам порядка, а после завершения мероприятия оружие вернут законным владельцам. «Граждане, прибывшие по каким-либо причинам с оружием, обязаны обратиться к сотрудникам полиции для его немедленной сдачи в Отдел МВД по городу Миассу. После окончания мероприятия оружие будет Вам возвращено», — говорится в сообщении правоохранителей, опубликованном в паблике «Полиция Миасса» в социальной сети «ВКонтакте». Силовики напомнили об ответственности, которая предусмотрена пунктом 5 части 1 статьи 6 ФЗ РФ от 13.12.1996 года № 150-ФЗ «Об оружии». В нем говорится о запрете ношения любого оружия во время публичных мероприятий. В случае его нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности. Ильменский фестиваль авторской песни пройдет с 24 по 26 июня. С 2015 года мероприятие проходит на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина» на берегу реки Сыростан.