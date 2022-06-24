Куйвашев пошутил, что хотел спеть на фестивале «Ночь музыки»

Куйвашев рассказал о желание спеть на фестивале Ural Music Night Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пошутил, что хотел выступить на музыкальном фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге, но не решился спеть. Об этом глава региона рассказал в своем официальном telegram-канале.

«Хотел спеть, но не решился — пусть все же музыканты поют. Было весело, хоть и очень жарко!», — поделился Куйвашев.

Евгений Куйвашев совместно с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и главой Ростуризма РФ Зариной Догузовой посетили несколько площадок фестиваля Ural Music Night. Политики послушали акустическую музыку в винном бутике и прогулялись по Плотинке.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Ростуризма Зарина Догузова восхитилась Уральскими горами. Также агентство рассказывало, что она договорилась с Куйвашевым развивать туристскую инфраструктуру реки Чусовой.