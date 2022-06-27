В набор входят продукты, составляющие суточный рацион человека Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске, по сравнению с июнем прошлого года, выросла цена набора «Котлета с пюрешкой». В него входят продукты, составляющие суточный рацион среднестатистического жителя. Как сообщили URA.RU в исследовательском центре (ИЦ) «МарС», цена набора повысилась почти на 12%.

«Всего в набор „Котлета с пюрешкой“ входит 31 продукт, которые составляют суточный рацион человека. Если в июне 2021 года цена суточного рациона на одного человека в Челябинске ровнялась 343 рубля, то спустя год его стоимость повысилась до 383 рублей», — сообщил URA.RU директор ИЦ «МарС» Иван Полукаров.

Полукаров отметил, что в Челябинске доля «пюрешки» в прожиточном минимуме составляет свыше 90%. От средней же зарплаты жителей в июне 2022 года расходы на «пюрешку» составляют 23,15%.

В своем исследовании специалисты «МарС» выявили магазины крупных торговых сетей, в которых челябинцы смогут приобрести «Котлету с пюрешкой» дешевле. Согласно мониторингу, самый дешевый набор суточного рациона можно приобрести в «Магните» (317 рублей). Самый дорогой набор в «Ленте» (440 рублей).

В набор суточного рациона «Котлета с пюрешкой» входит 31 продукт. Каждую волну измеряется один и тот же рацион по одной и той же методике. В рацион входит завтрак (овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половинка апельсина), обед (салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб) и ужин (салат «Оливье», поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб).

За год цена набора «Котлета с пюрешкой» выросла почти на 12%

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