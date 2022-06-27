Глава Алапаевска (Свердловская область) Сайгид Билалов ответил депутатам гордумы на их требование добровольно сложить полномочия градоначальника. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал депутат Сергей Подкорытов.
«Требования о сложении полномочий нескольких депутатов, не отражают мнения думы муниципального образования город Алапаевск в целом и не основаны на законе. Собственного желания для ухода в отставку не имею. Планирую и в дальнейшем продолжать свою благотворную деятельность в качестве главы муниципального образования город Алапаевск», — написал Билалов в своем ответе депупутатам.
Ранее депутаты выдвинули требование мэру о его добровольном сложении полномочий. «Требуем, чтобы Вы добровольно, по собственному желанию, сложили полномочия главы МО город Алапаевск, в связи с не исполнением своих должностных обязанностей, прописанных в Уставе Муниципального образования город Алапаевск и Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“», — писали депутаты в своем требовании, которое имеется в распоряжении URA.RU.
Ответ Билалова депутатам
Фото: Сергей Подкорытов
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Глава Алапаевска (Свердловская область) Сайгид Билалов ответил депутатам гордумы на их требование добровольно сложить полномочия градоначальника. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал депутат Сергей Подкорытов. «Требования о сложении полномочий нескольких депутатов, не отражают мнения думы муниципального образования город Алапаевск в целом и не основаны на законе. Собственного желания для ухода в отставку не имею. Планирую и в дальнейшем продолжать свою благотворную деятельность в качестве главы муниципального образования город Алапаевск», — написал Билалов в своем ответе депупутатам. Ранее депутаты выдвинули требование мэру о его добровольном сложении полномочий. «Требуем, чтобы Вы добровольно, по собственному желанию, сложили полномочия главы МО город Алапаевск, в связи с не исполнением своих должностных обязанностей, прописанных в Уставе Муниципального образования город Алапаевск и Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ „Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации“», — писали депутаты в своем требовании, которое имеется в распоряжении URA.RU.