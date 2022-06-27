27 июня 2022

В пермском кафе на столы поставили аквариумы с живыми рыбками. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Океанариум Екатеринбурга, аквариум, океанариум
Аквариум с рыбкой стоит на каждом столе Фото:

В пермском кафе «Паприка» создали необычный декор. В заведении на каждый стол для гостей поставили аквариумы, в которых плавают живые рыбки. Видео кафе разместило в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Подписчикам сообщества понравилась эта идея.

«Красиво… Ностальгия… Романтика», — оценила новый декор Александра Тарханова.

Но затея понравилась не всем. Читатель URA.RU, приславший ссылку на пост, отметил, что рыбки в аквариумах справляют естественную нужду, и это может испортить аппетит гостям. Кроме того, неизвестно, насколько комфортно рыбкам находиться в таких аквариумах, и не будут ли гости подкармливать их едой с тарелок.

А некоторым пермским кафе пока не до привлечения гостей необычными способами. К примеру, рестораны «Вкусно — и точка» пока даже не могут открыться. Хотя открытие было запланировано 27 июня. На данный момент информации об открытии нет.

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В пермском кафе «Паприка» создали необычный декор. В заведении на каждый стол для гостей поставили аквариумы, в которых плавают живые рыбки. Видео кафе разместило в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Подписчикам сообщества понравилась эта идея. «Красиво… Ностальгия… Романтика», — оценила новый декор Александра Тарханова. Но затея понравилась не всем. Читатель URA.RU, приславший ссылку на пост, отметил, что рыбки в аквариумах справляют естественную нужду, и это может испортить аппетит гостям. Кроме того, неизвестно, насколько комфортно рыбкам находиться в таких аквариумах, и не будут ли гости подкармливать их едой с тарелок. А некоторым пермским кафе пока не до привлечения гостей необычными способами. К примеру, рестораны «Вкусно — и точка» пока даже не могут открыться. Хотя открытие было запланировано 27 июня. На данный момент информации об открытии нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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