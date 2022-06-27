Аквариум с рыбкой стоит на каждом столе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пермском кафе «Паприка» создали необычный декор. В заведении на каждый стол для гостей поставили аквариумы, в которых плавают живые рыбки. Видео кафе разместило в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». Подписчикам сообщества понравилась эта идея.

«Красиво… Ностальгия… Романтика», — оценила новый декор Александра Тарханова.

Но затея понравилась не всем. Читатель URA.RU, приславший ссылку на пост, отметил, что рыбки в аквариумах справляют естественную нужду, и это может испортить аппетит гостям. Кроме того, неизвестно, насколько комфортно рыбкам находиться в таких аквариумах, и не будут ли гости подкармливать их едой с тарелок.

А некоторым пермским кафе пока не до привлечения гостей необычными способами. К примеру, рестораны «Вкусно — и точка» пока даже не могут открыться. Хотя открытие было запланировано 27 июня. На данный момент информации об открытии нет.