Алексею Орлову (справа) пришлось дать шефу обещание Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В аппаратном споре между мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым и главой свердловского минфина Александром Старковым поставлена точка. Как и анонсировало URA.RU, губернатор Евгений Куйвашев распорядился выделить из областного бюджета деньги на несколько строек, важных для репутации градоначальника, — в частности, ремонт Литквартала (к 300-летию Екатеринбурга) и «путинскую» школу в Мичуринском.

Соответствующие поправки в региональный бюджет заксобрание утвердило на заседании 28 июня. «270 млн рублей направляются на ремонт Литквартала, 23 млн — на строительство детского сада на ул. Ручейная и 69 млн — на строительство образовательного центра на ул. Верхнеуфалейская (оба объекта расположены в Мичуринском). Кроме того, 160 млн рублей выделены на установку стелы „Город трудовой доблести“ за ККТ „Космос“», — поделился с корреспондентом один из авторов документа.

В апреле URA.RU сообщало, что региональный минфин, который из-за изменившейся экономической обстановки перешел в режим экономии, пытался оспорить запросы Орлова. Однако Куйвашев занял сторону мэрии.

Чтобы убедить его, Орлову пришлось дать обещание. Его описывают так: детсад на Ручейной городские власти должны сдать в июле 2023-го (а не в декабре, как прописано в контракте), а образовательный центр, вмещающий под одной крышей школу и детский сад (собственно, поэтому он и называется «путинским» — именем автора идеи) — в августе 2022-го (срок по контракту — июнь 2023-го).

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