В Пермском крае простятся с контрактником из Суксуна

29 июня 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

Сергею Попову было всего 26 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае простятся с жителем Суксуна Сергеем Поповым, погибшим во время спецоперации на Украине. О гибели солдата сообщили в официальной группе Суксунского городского округа. «С прискорбием сообщаем, что при выполнении воинского долга во время специальной операции на Украине погиб наш земляк Попов Сергей Владимирович, 1996 года рождения. Сергей — выпускник Суксунской средней школы № 2. Он до конца оставался верным Военной присяге, мужественно и стойко проявил себя при исполнении обязанностей военной службы!», — сообщают в группе. В 2015 году Попов был призван на срочную военную службу, затем проходил службу по контракту. Прощание с Сергеем Поповым состоится 30 июня в 12.00 в КДЦ, по адресу: п. Суксун, ул. Кирова, 45. О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022. По его словам, это было вынужденной мерой, ради спасения жителей ЛНР И ДНР, а также денацификации и демилитаризации Украины. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Пермском крае простятся с жителем Суксуна Сергеем Поповым, погибшим во время спецоперации на Украине. О гибели солдата сообщили в официальной группе Суксунского городского округа. «С прискорбием сообщаем, что при выполнении воинского долга во время специальной операции на Украине погиб наш земляк Попов Сергей Владимирович, 1996 года рождения. Сергей — выпускник Суксунской средней школы № 2. Он до конца оставался верным Военной присяге, мужественно и стойко проявил себя при исполнении обязанностей военной службы!», — сообщают в группе. В 2015 году Попов был призван на срочную военную службу, затем проходил службу по контракту. Прощание с Сергеем Поповым состоится 30 июня в 12.00 в КДЦ, по адресу: п. Суксун, ул. Кирова, 45. О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022. По его словам, это было вынужденной мерой, ради спасения жителей ЛНР И ДНР, а также денацификации и демилитаризации Украины.