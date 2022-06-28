28 июня 2022

В Пермском крае простятся с контрактником из Суксуна

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергею Попову было всего 26 лет Фото:

В Пермском крае простятся с жителем Суксуна Сергеем Поповым, погибшим во время спецоперации на Украине. О гибели солдата сообщили в официальной группе Суксунского городского округа.

«С прискорбием сообщаем, что при выполнении воинского долга во время специальной операции на Украине погиб наш земляк Попов Сергей Владимирович, 1996 года рождения. Сергей — выпускник Суксунской средней школы № 2. Он до конца оставался верным Военной присяге, мужественно и стойко проявил себя при исполнении обязанностей военной службы!», — сообщают в группе.

В 2015 году Попов был призван на срочную военную службу, затем проходил службу по контракту. Прощание с Сергеем Поповым состоится 30 июня в 12.00 в КДЦ, по адресу: п. Суксун, ул. Кирова, 45.

О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022. По его словам, это было вынужденной мерой, ради спасения жителей ЛНР И ДНР, а также денацификации и демилитаризации Украины.

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В Пермском крае простятся с жителем Суксуна Сергеем Поповым, погибшим во время спецоперации на Украине. О гибели солдата сообщили в официальной группе Суксунского городского округа. «С прискорбием сообщаем, что при выполнении воинского долга во время специальной операции на Украине погиб наш земляк Попов Сергей Владимирович, 1996 года рождения. Сергей — выпускник Суксунской средней школы № 2. Он до конца оставался верным Военной присяге, мужественно и стойко проявил себя при исполнении обязанностей военной службы!», — сообщают в группе. В 2015 году Попов был призван на срочную военную службу, затем проходил службу по контракту. Прощание с Сергеем Поповым состоится 30 июня в 12.00 в КДЦ, по адресу: п. Суксун, ул. Кирова, 45. О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022. По его словам, это было вынужденной мерой, ради спасения жителей ЛНР И ДНР, а также денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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