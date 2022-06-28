28 июня 2022

Пермяк скончался после конфликта со знакомыми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт depositphotos.com, смерть, труп, морг, мертвец
Погибшему было 37 лет Фото:

В Полазне (Пермский край) после конфликта с двумя знакомыми скончался 37-летний мужчина. О произошедшем сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Апрельской ночью двое молодых людей шли по городу, когда встретили знакомого. Обвиняемые спровоцировали ссору, после которой начали избивать пермяка. «Злоумышленники перетащили потерпевшего в общежитие, где продолжили его избивать. От полученных травм потерпевший скончался», — рассказали в ведомстве.

Следователи закончили расследование уголовного дела, материалы переданы в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало о трагической смерти пермяка. Мужчина лишился жизни из-за водки.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

В Полазне (Пермский край) после конфликта с двумя знакомыми скончался 37-летний мужчина. О произошедшем сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Апрельской ночью двое молодых людей шли по городу, когда встретили знакомого. Обвиняемые спровоцировали ссору, после которой начали избивать пермяка. «Злоумышленники перетащили потерпевшего в общежитие, где продолжили его избивать. От полученных травм потерпевший скончался», — рассказали в ведомстве. Следователи закончили расследование уголовного дела, материалы переданы в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало о трагической смерти пермяка. Мужчина лишился жизни из-за водки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...