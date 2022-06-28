«Уральский пельмень» дал совет, как провести досуг в дождь

Актер и участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев посоветовал свердловчанам не расстраиваться из-за плохой погоды, а заняться полезными вещами. Видео с советами он опубликовал в социальной сети.
«Как вы видите, лето не торопится на Урал, поэтому воспользуйтесь этой замечательной паузой и дождем. Почитайте книги, сходите в спортзал, посмотрите какой-нибудь хороший фильм», — заявил Исаев подписчикам. Он также выразил надежду, что завтра «обязательно придет лето».
Ранее синоптики сообщали, что после прохладного июня жителей Свердловской области ждет теплый, жаркий июль. В настоящий момент в Екатеринбурге настолько холодно, что в местном зоопарке экзотических животных, в частности обезьян, перевели в зимние вольеры.
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Актер и участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев посоветовал свердловчанам не расстраиваться из-за плохой погоды, а заняться полезными вещами. Видео с советами он опубликовал в социальной сети. «Как вы видите, лето не торопится на Урал, поэтому воспользуйтесь этой замечательной паузой и дождем. Почитайте книги, сходите в спортзал, посмотрите какой-нибудь хороший фильм», — заявил Исаев подписчикам. Он также выразил надежду, что завтра «обязательно придет лето». Ранее синоптики сообщали, что после прохладного июня жителей Свердловской области ждет теплый, жаркий июль. В настоящий момент в Екатеринбурге настолько холодно, что в местном зоопарке экзотических животных, в частности обезьян, перевели в зимние вольеры.