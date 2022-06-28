«Уральский пельмень» дал совет, как провести досуг в дождь 29 июня 2022 в 13:03 Размер текста - 17 + Исаев надеется, что тепло все-таки вернется на Урал в ближайшее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Актер и участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев посоветовал свердловчанам не расстраиваться из-за плохой погоды, а заняться полезными вещами. Видео с советами он опубликовал в социальной сети. «Как вы видите, лето не торопится на Урал, поэтому воспользуйтесь этой замечательной паузой и дождем. Почитайте книги, сходите в спортзал, посмотрите какой-нибудь хороший фильм», — заявил Исаев подписчикам. Он также выразил надежду, что завтра «обязательно придет лето». Ранее синоптики сообщали, что после прохладного июня жителей Свердловской области ждет теплый, жаркий июль. В настоящий момент в Екатеринбурге настолько холодно, что в местном зоопарке экзотических животных, в частности обезьян, перевели в зимние вольеры. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» . Актер и участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев посоветовал свердловчанам не расстраиваться из-за плохой погоды, а заняться полезными вещами. Видео с советами он опубликовал в социальной сети. «Как вы видите, лето не торопится на Урал, поэтому воспользуйтесь этой замечательной паузой и дождем. Почитайте книги, сходите в спортзал, посмотрите какой-нибудь хороший фильм», — заявил Исаев подписчикам. Он также выразил надежду, что завтра «обязательно придет лето». Ранее синоптики сообщали, что после прохладного июня жителей Свердловской области ждет теплый, жаркий июль. В настоящий момент в Екатеринбурге настолько холодно, что в местном зоопарке экзотических животных, в частности обезьян, перевели в зимние вольеры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям