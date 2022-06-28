28 июня 2022

«Уральский пельмень» дал совет, как провести досуг в дождь

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Сергей Исаев, интервью. Екатеринбург
Исаев надеется, что тепло все-таки вернется на Урал в ближайшее время Фото:

Актер и участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев посоветовал свердловчанам не расстраиваться из-за плохой погоды, а заняться полезными вещами. Видео с советами он опубликовал в социальной сети.

«Как вы видите, лето не торопится на Урал, поэтому воспользуйтесь этой замечательной паузой и дождем. Почитайте книги, сходите в спортзал, посмотрите какой-нибудь хороший фильм», — заявил Исаев подписчикам. Он также выразил надежду, что завтра «обязательно придет лето».

Ранее синоптики сообщали, что после прохладного июня жителей Свердловской области ждет теплый, жаркий июль. В настоящий момент в Екатеринбурге настолько холодно, что в местном зоопарке экзотических животных, в частности обезьян, перевели в зимние вольеры.

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Актер и участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев посоветовал свердловчанам не расстраиваться из-за плохой погоды, а заняться полезными вещами. Видео с советами он опубликовал в социальной сети. «Как вы видите, лето не торопится на Урал, поэтому воспользуйтесь этой замечательной паузой и дождем. Почитайте книги, сходите в спортзал, посмотрите какой-нибудь хороший фильм», — заявил Исаев подписчикам. Он также выразил надежду, что завтра «обязательно придет лето». Ранее синоптики сообщали, что после прохладного июня жителей Свердловской области ждет теплый, жаркий июль. В настоящий момент в Екатеринбурге настолько холодно, что в местном зоопарке экзотических животных, в частности обезьян, перевели в зимние вольеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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