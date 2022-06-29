Пермячка ездила на шопинг в другой регион с фальшивыми купюрами

30 июня 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

Почему пермячка выбрала именно магазины Ижевска для сбыта купюр — неизвестно Фото: Размик Закарян © URA.RU Жительница Перми сбывала фальшивые купюры на территории Удмуртии, покупая в магазинах различные товары. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Удмуртской Республике. «Обвиняемая совершала покупки в магазинах Октябрьского района Ижевска, расплачиваясь пятитысячными купюрами, изготовленными не производством АО „Гознак“. Экспертиза установила, что изъятые купюры — поддельные. Их она купила в интернете, после чего целенаправленно приезжала из Перми в Ижевск для оплаты ими товаров в розничных магазинах», — сообщили в пресс-службе ведомства. Незаконный шопинг выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов. Было установлено восемь фактов сбыта поддельных купюр. В ходе обысков по месту жительства пермячки было обнаружено еще две фальшивые купюры номиналом 5000 рублей. Сейчас уголовное дело в отношении женщины направили в суд. Пермячке грозит до 8 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае чаще всего подделывают пятитысячные купюры. А вот доллары в Перми перестали подделывать. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Жительница Перми сбывала фальшивые купюры на территории Удмуртии, покупая в магазинах различные товары. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Удмуртской Республике. «Обвиняемая совершала покупки в магазинах Октябрьского района Ижевска, расплачиваясь пятитысячными купюрами, изготовленными не производством АО „Гознак“. Экспертиза установила, что изъятые купюры — поддельные. Их она купила в интернете, после чего целенаправленно приезжала из Перми в Ижевск для оплаты ими товаров в розничных магазинах», — сообщили в пресс-службе ведомства. Незаконный шопинг выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов. Было установлено восемь фактов сбыта поддельных купюр. В ходе обысков по месту жительства пермячки было обнаружено еще две фальшивые купюры номиналом 5000 рублей. Сейчас уголовное дело в отношении женщины направили в суд. Пермячке грозит до 8 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае чаще всего подделывают пятитысячные купюры. А вот доллары в Перми перестали подделывать.