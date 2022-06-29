В Челябинской области ночные температуры упадут до 1 градуса. Скрин

30 июня 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Июль в Челябинской области начнется с холодной ночи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ночь на 1 июля в Челябинской области похолодает до 1 градуса. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. «В ночь на пятницу, 1 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в западных районах местами небольшие дожди, возможны грозы. В отдельных районах туманы. Температура в горах и низинах опустится до 1 градуса», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. При этом днем на Южном Урале будет тепло — до 22, а на юге до 25 градусов. Выходные также обещают быть теплыми: 6-12 градусов ночью и 20-26 градусов днем, преимущественно без осадков. А следующая неделя ожидается по-настоящему жаркой — столбики термометров будут подниматься до 28 градусов. Кроме того, синоптики уже пообещали южноуральцам так называемый режим «черного неба» — неблагоприятные метеорологические условия приведут к накоплению выбросов в воздухе крупных городов. Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В ночь на 1 июля в Челябинской области похолодает до 1 градуса. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. «В ночь на пятницу, 1 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в западных районах местами небольшие дожди, возможны грозы. В отдельных районах туманы. Температура в горах и низинах опустится до 1 градуса», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. При этом днем на Южном Урале будет тепло — до 22, а на юге до 25 градусов. Выходные также обещают быть теплыми: 6-12 градусов ночью и 20-26 градусов днем, преимущественно без осадков. А следующая неделя ожидается по-настоящему жаркой — столбики термометров будут подниматься до 28 градусов. Кроме того, синоптики уже пообещали южноуральцам так называемый режим «черного неба» — неблагоприятные метеорологические условия приведут к накоплению выбросов в воздухе крупных городов.