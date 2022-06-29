29 июня 2022

В Челябинской области ночные температуры упадут до 1 градуса. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Июль в Челябинской области начнется с холодной ночи Фото:

В ночь на 1 июля в Челябинской области похолодает до 1 градуса. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«В ночь на пятницу, 1 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в западных районах местами небольшие дожди, возможны грозы. В отдельных районах туманы. Температура в горах и низинах опустится до 1 градуса», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС.

При этом днем на Южном Урале будет тепло — до 22, а на юге до 25 градусов. Выходные также обещают быть теплыми: 6-12 градусов ночью и 20-26 градусов днем, преимущественно без осадков. А следующая неделя ожидается по-настоящему жаркой — столбики термометров будут подниматься до 28 градусов. Кроме того, синоптики уже пообещали южноуральцам так называемый режим «черного неба» — неблагоприятные метеорологические условия приведут к накоплению выбросов в воздухе крупных городов.

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В ночь на 1 июля в Челябинской области похолодает до 1 градуса. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра. «В ночь на пятницу, 1 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в западных районах местами небольшие дожди, возможны грозы. В отдельных районах туманы. Температура в горах и низинах опустится до 1 градуса», — пояснили URA.RU в областном ЦГМС. При этом днем на Южном Урале будет тепло — до 22, а на юге до 25 градусов. Выходные также обещают быть теплыми: 6-12 градусов ночью и 20-26 градусов днем, преимущественно без осадков. А следующая неделя ожидается по-настоящему жаркой — столбики термометров будут подниматься до 28 градусов. Кроме того, синоптики уже пообещали южноуральцам так называемый режим «черного неба» — неблагоприятные метеорологические условия приведут к накоплению выбросов в воздухе крупных городов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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