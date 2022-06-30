30 июня 2022

Челябинцы закрыли театральный сезон водными гонками. Фото, видео

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Заплыв на SUP-бордах актеров Камерного театра. Челябинск
Жители Челябинска проводили Камерный театр на каникулы гонками на сапбордах Фото:

Жители Челябинска 1 июля проводили Камерный театр на каникулы гонками на сапбордах на реке Миасс. Всем желающим попробовать новый вид спорта организаторы выдали спасательные жилеты, и объяснили технику плавания на доске, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Мероприятие проходило на набережной реки Миасс. После курса теории жителям предложили попробовать прокатиться на доске. Многие быстро освоили новую дисциплину и даже устроили гонки по реке.

Ранее на набережной Миасса построили специальный пирс, с которого сапбордисты смогут отчаливать. База сапбординга строилась по специальному поручению главы региона Алексея Текслера. На ней смогут устраивать фестивали и соревнования.

Сапбопдинг. Челябинск
Фото:
Сапбопдинг. Челябинск
Фото:
Сапбопдинг. Челябинск
Фото:
Сапбопдинг. Челябинск
Фото:

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Жители Челябинска 1 июля проводили Камерный театр на каникулы гонками на сапбордах на реке Миасс. Всем желающим попробовать новый вид спорта организаторы выдали спасательные жилеты, и объяснили технику плавания на доске, передает корреспондент URA.RU с места событий. Мероприятие проходило на набережной реки Миасс. После курса теории жителям предложили попробовать прокатиться на доске. Многие быстро освоили новую дисциплину и даже устроили гонки по реке. Ранее на набережной Миасса построили специальный пирс, с которого сапбордисты смогут отчаливать. База сапбординга строилась по специальному поручению главы региона Алексея Текслера. На ней смогут устраивать фестивали и соревнования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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