Жители Челябинска проводили Камерный театр на каникулы гонками на сапбордах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска 1 июля проводили Камерный театр на каникулы гонками на сапбордах на реке Миасс. Всем желающим попробовать новый вид спорта организаторы выдали спасательные жилеты, и объяснили технику плавания на доске, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Мероприятие проходило на набережной реки Миасс. После курса теории жителям предложили попробовать прокатиться на доске. Многие быстро освоили новую дисциплину и даже устроили гонки по реке.

Ранее на набережной Миасса построили специальный пирс, с которого сапбордисты смогут отчаливать. База сапбординга строилась по специальному поручению главы региона Алексея Текслера. На ней смогут устраивать фестивали и соревнования.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU