Путин наградил челябинцев за подготовку спортсменов к Олимпиаде

Четыре тренера из Челябинска получили награды от президента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении четырех тренеров из Челябинска за подготовку спортсменов, которые показали хорошие результаты на Олимпиаде и Параолимпиаде в 2020 году в Токио. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Орденом дружбы наградить тренера-преподавателя МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №7 по водным видам спорта«Татьяну Новикову, тренер МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по плавания «Юника» Михаила Уранова. Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени наградить тренера МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Коре» по тхэквондо ВТФ» Александра Энса. Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени наградить тренера по адаптивной физкультуре и адаптивному спорту МБУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта» Виктора Слободчикова», — говорится в тексте указа.

Олимпийские игры в Токио проходили летом 2021 года. Олимпиаду переносили с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Россия выступала на соревнованиях под нейтральным флагом.