Страны G7 придумали, как удешевить российскую нефть вдвое

Механизм G7 не позволит покупать российскую нефть по высоким ценам, заявил Фумио Кисида Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Разработанный странами «Большой семерки» механизм ограничения цен на российскую нефть должен вдвое снизить ее стоимость. Такое заявление сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида выступая в Токио.

«Мы установим максимальную цену российской нефти, которая будет вдвое ниже нынешнего уровня. И мы создадим механизм, не позволяющий покупать нефть по более высоким ценам», — передает ТАСС слова Кисиды.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. Таким образом они хотят ограничить доходы Москвы от импорта энергоресурса.

США и другие страны Запада ввели санкции против российских энергоресурсов после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что с помощью санкций страны Запада загнали себя в собственную ловушку, пишет агентство Nation News. Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал санкции против российской нефти и газа «энергетическим самоубийством» Европы, сообщает телеканал 360.