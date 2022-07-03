На водоеме «Кабаньи пруды» в Миассе (Челябинская область) житель Коркино поймал гигантского карпа. Вес рыбы превысил 15 килограммов. Фото с трофеем мужчина опубликовал в социальных сетях.
«Вижу цель, не вижу препятствий! Мой собственный рекорд. Вес 15,5 килограммов. Спасибо организаторам! Отличное место, для нормальных пацанов», — написал Евгений Р. в группе «Carp Fishing на Кабаньих Прудах» в «ВКонтакте».
Рыбак рассказал, что в процессе рыбалки были также пойманы карпы на девять, десять и свыше 13 килограммов. Пользователи отметили шикарный улов мужчины.
«Кабаньи пруды» является платным водоемом, на который съезжаются любители спортивной рыбалки со всего региона. Рыбалка там проходит по принципу «поймал — отпусти!»
Ранее на озере Аргази поймали огромного судака, вес которого составил пять килограммов. В социальных сетях пользователи оценили трофейного судака и признались, что ни разу не ловили подобных экземпляров в Аргазях.
Вес карпа превысил 15 килограммов
Фото: «Carp Fishing на Кабаньих Прудах» в «ВКонтакте»
Фото: «Carp Fishing на Кабаньих Прудах» в «ВКонтакте»
На водоеме «Кабаньи пруды» в Миассе (Челябинская область) житель Коркино поймал гигантского карпа. Вес рыбы превысил 15 килограммов. Фото с трофеем мужчина опубликовал в социальных сетях. «Вижу цель, не вижу препятствий! Мой собственный рекорд. Вес 15,5 килограммов. Спасибо организаторам! Отличное место, для нормальных пацанов», — написал Евгений Р. в группе «Carp Fishing на Кабаньих Прудах» в «ВКонтакте». Рыбак рассказал, что в процессе рыбалки были также пойманы карпы на девять, десять и свыше 13 килограммов. Пользователи отметили шикарный улов мужчины. «Кабаньи пруды» является платным водоемом, на который съезжаются любители спортивной рыбалки со всего региона. Рыбалка там проходит по принципу «поймал — отпусти!» Ранее на озере Аргази поймали огромного судака, вес которого составил пять килограммов. В социальных сетях пользователи оценили трофейного судака и признались, что ни разу не ловили подобных экземпляров в Аргазях.