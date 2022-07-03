03 июля 2022
02 июля 2022

В пруду под Миассом поймали гигантского карпа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат челябинской области 2015 по ловле рыбы на донную удочку. Рыбалка. Шершневское водохранилище. Челябинск., рыболов
Вес трофейного карпа превысил 15 килограммов Фото:

На водоеме «Кабаньи пруды» в Миассе (Челябинская область) житель Коркино поймал гигантского карпа. Вес рыбы превысил 15 килограммов. Фото с трофеем мужчина опубликовал в социальных сетях.

«Вижу цель, не вижу препятствий! Мой собственный рекорд. Вес 15,5 килограммов. Спасибо организаторам! Отличное место, для нормальных пацанов», — написал Евгений Р. в группе «Carp Fishing на Кабаньих Прудах» в «ВКонтакте».

Рыбак рассказал, что в процессе рыбалки были также пойманы карпы на девять, десять и свыше 13 килограммов. Пользователи отметили шикарный улов мужчины.

«Кабаньи пруды» является платным водоемом, на который съезжаются любители спортивной рыбалки со всего региона. Рыбалка там проходит по принципу «поймал — отпусти!»

Ранее на озере Аргази поймали огромного судака, вес которого составил пять килограммов. В социальных сетях пользователи оценили трофейного судака и признались, что ни разу не ловили подобных экземпляров в Аргазях.

Вес карпа превысил 15 килограммов
Фото:
Фото:

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На водоеме «Кабаньи пруды» в Миассе (Челябинская область) житель Коркино поймал гигантского карпа. Вес рыбы превысил 15 килограммов. Фото с трофеем мужчина опубликовал в социальных сетях. «Вижу цель, не вижу препятствий! Мой собственный рекорд. Вес 15,5 килограммов. Спасибо организаторам! Отличное место, для нормальных пацанов», — написал Евгений Р. в группе «Carp Fishing на Кабаньих Прудах» в «ВКонтакте». Рыбак рассказал, что в процессе рыбалки были также пойманы карпы на девять, десять и свыше 13 килограммов. Пользователи отметили шикарный улов мужчины. «Кабаньи пруды» является платным водоемом, на который съезжаются любители спортивной рыбалки со всего региона. Рыбалка там проходит по принципу «поймал — отпусти!» Ранее на озере Аргази поймали огромного судака, вес которого составил пять килограммов. В социальных сетях пользователи оценили трофейного судака и признались, что ни разу не ловили подобных экземпляров в Аргазях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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