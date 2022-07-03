Вес трофейного карпа превысил 15 килограммов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На водоеме «Кабаньи пруды» в Миассе (Челябинская область) житель Коркино поймал гигантского карпа. Вес рыбы превысил 15 килограммов. Фото с трофеем мужчина опубликовал в социальных сетях.

«Вижу цель, не вижу препятствий! Мой собственный рекорд. Вес 15,5 килограммов. Спасибо организаторам! Отличное место, для нормальных пацанов», — написал Евгений Р. в группе «Carp Fishing на Кабаньих Прудах» в «ВКонтакте».

Рыбак рассказал, что в процессе рыбалки были также пойманы карпы на девять, десять и свыше 13 килограммов. Пользователи отметили шикарный улов мужчины.

«Кабаньи пруды» является платным водоемом, на который съезжаются любители спортивной рыбалки со всего региона. Рыбалка там проходит по принципу «поймал — отпусти!»

Ранее на озере Аргази поймали огромного судака, вес которого составил пять килограммов. В социальных сетях пользователи оценили трофейного судака и признались, что ни разу не ловили подобных экземпляров в Аргазях.

Вес карпа превысил 15 килограммов Фото: «Carp Fishing на Кабаньих Прудах» в «ВКонтакте»

Фото: «Carp Fishing на Кабаньих Прудах» в «ВКонтакте»