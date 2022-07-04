Сукачев рассказал, что ждет от выступления в Нижнем Тагиле

04 июля 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Музыкант приедет в Нижний Тагил, чтобы поздравить металлургов Фото: Владимир Андреев © URA.RU 16 июля в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выступит музыкант Гарик Сукачев в рамках фестиваля «Наши в городе». Он также приурочен ко Дню металлурга. Кроме него свердловчане смогут послушать песни группы: «Гудтаймс», «Мураками», LASCALA, Нейромонах Феофан, СЛОТ, «25/17», «Сурганова и оркестр» и «Чиж & Со». «В Нижнем Тагиле мы были, правда, давно. Я ожидаю только одного, чтобы была хорошая погода и не было дождя, который может помешать не только музыкантам, но, прежде всего, публике, чтобы их не залило», — рассказал Сукачев в интервью «Радиоточки НСН». Музыкант выступит на площади за КДК «Современник», вход на концерт будет свободный. Также стало известно, что фестиваль «Наши в городе» пройдет при поддержке компаний ЕВРАЗ. «В год 30-летия ЕВРАЗ принял решение сделать городу подарок — музыкальный фестиваль. Мероприятие такого уровня проходит в Нижнем Тагиле впервые», — заявил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин. В День металлургов во многих городах Свердловской области пройдут концерты известных в России исполнителей. Так, 16 июля в Каменск-Уральском выступит певица Клава Кока, а металлургов в Краснотурьинске поздравит блогер из соцсети TikTok и автор хита «Ягода-малинка» Хабиб. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

16 июля в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выступит музыкант Гарик Сукачев в рамках фестиваля «Наши в городе». Он также приурочен ко Дню металлурга. Кроме него свердловчане смогут послушать песни группы: «Гудтаймс», «Мураками», LASCALA, Нейромонах Феофан, СЛОТ, «25/17», «Сурганова и оркестр» и «Чиж & Со». «В Нижнем Тагиле мы были, правда, давно. Я ожидаю только одного, чтобы была хорошая погода и не было дождя, который может помешать не только музыкантам, но, прежде всего, публике, чтобы их не залило», — рассказал Сукачев в интервью «Радиоточки НСН». Музыкант выступит на площади за КДК «Современник», вход на концерт будет свободный. Также стало известно, что фестиваль «Наши в городе» пройдет при поддержке компаний ЕВРАЗ. «В год 30-летия ЕВРАЗ принял решение сделать городу подарок — музыкальный фестиваль. Мероприятие такого уровня проходит в Нижнем Тагиле впервые», — заявил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин. В День металлургов во многих городах Свердловской области пройдут концерты известных в России исполнителей. Так, 16 июля в Каменск-Уральском выступит певица Клава Кока, а металлургов в Краснотурьинске поздравит блогер из соцсети TikTok и автор хита «Ягода-малинка» Хабиб.