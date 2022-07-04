В Челябинской области продают военный городок

Военный городок достался Троицку от Минобороны еще в 2013 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Троицка (Челябинская область) выставила на продажу военный городок с начальной ценой в 17,7 млн рублей. В имущественный комплекс входит 19 нежилых зданий и земельный участок площадью 5,9 га. Информация об этом была опубликована на портале «ГИС Торги».

«Имущественный комплекс, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. Красногвардейская, военный городок № 2, с земельным участком, общей площадью 55 915 кв. м. Начальная цена: 17 690 028 рублей», — говорится в описании лота, выставленного на электронный аукцион.

Из опубликованных документов следует, что здания вводились в эксплуатацию с 1928 по 1991 годы. Военный городок достался муниципалитету от Минобороны РФ в 2013 году.