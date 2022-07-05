Обещанная жара повысила спрос на челябинские озера

Ожидаемое потепление сказалось на желании челябинцев провести выходные на озере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Количество желающих провести выходные на озерах в Челябинской области выросло на 20% в преддверии выходных 9—10 июля. По данным регионального гидрометцентра, уикэнд пройдет при 30-градусной жаре.

«У нас поездки на выходные июля почти проданы, остались места только на конец месяца. Спрос вырос на 20%. Рекомендую не откладывать: решили ехать на озеро или в сплав — звоните и бронируйте места прямо сейчас», — отметила URA.RU директор челябинского туроператора «АВТО-ТУР» Мария Коробова.

Если до начала июля подобными поездками интересовались в основном женщины с детьми, то теперь местными турами заинтересовались также другие горожане. Самым востребованным направлением на челябинские озера, по данным Коробовой, является Тургояк. По данным сайта отеля «Золотой пляж» там забронировать номера на 8 и 9 июля уже невозможно, несмотря на стоимость: 8250 рублей в сутки. В пресс-службе туробъекта URA.RU отметили, что в 2022 году к традиционно высокому количеству броней из Екатеринбурга добавился возросший трафик туристов из Тюмени.

Увеличился спрос и на сплавы по рекам. Директор экоотеля «Веселая мельница» в селе Веселовка (Златоуст) Татьяна Рыбкина заявила: в июне, пока стояла холодная погода, сплавы по Аю востребованы были слабо. Многие туры были отменены. В предстоящие же выходные отель встречает группу челябинцев из 40 человек. Способствует росту бронирований гостиничных номеров также заранее анонсированное на выходные проведение фестиваля экотуризма в Веселовке.

Местный туризм в 2022 году переживает всплеск популярности. По мнению директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, еще больше подогреть интерес к поездкам внутри страны могут связки городов: Челябинск—Екатеринбург и другие.

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