У пермских студентов появился шанс выгодно уехать за границу

Студентов Пермского классического университета (ПГНИУ) приглашают на учебу в Индию. Проект реализуется в рамках программы академической мобильности совместно с индийским университетом Университет Woxsen, рассказали в пермском вузе.
«Университет Woxsen (Индия) приглашает студентов ПГНИУ на обучение в рамках программы академической мобильности на осенний семестр 2022 учебного года. К участию в конкурсе приглашаются студенты 2—4 курса бакалавриата и 1 курса магистратуры», — сообщается на странице химического факультета ПГНИУ в соцсети «ВКонтакте».
Пермяки, попавшие в программу, смогут обучаться в Индии на факультетах бизнеса, искусства и дизайна, технологии и архитектуры. Расходы на проживание и питание покрывает принимающая сторона.
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Студентов Пермского классического университета (ПГНИУ) приглашают на учебу в Индию. Проект реализуется в рамках программы академической мобильности совместно с индийским университетом Университет Woxsen, рассказали в пермском вузе. «Университет Woxsen (Индия) приглашает студентов ПГНИУ на обучение в рамках программы академической мобильности на осенний семестр 2022 учебного года. К участию в конкурсе приглашаются студенты 2—4 курса бакалавриата и 1 курса магистратуры», — сообщается на странице химического факультета ПГНИУ в соцсети «ВКонтакте». Пермяки, попавшие в программу, смогут обучаться в Индии на факультетах бизнеса, искусства и дизайна, технологии и архитектуры. Расходы на проживание и питание покрывает принимающая сторона.