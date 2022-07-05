У пермских студентов появился шанс выгодно уехать за границу

Улететь в Индию смогут прошедшие отбор программы обучения Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Студентов Пермского классического университета (ПГНИУ) приглашают на учебу в Индию. Проект реализуется в рамках программы академической мобильности совместно с индийским университетом Университет Woxsen, рассказали в пермском вузе.

«Университет Woxsen (Индия) приглашает студентов ПГНИУ на обучение в рамках программы академической мобильности на осенний семестр 2022 учебного года. К участию в конкурсе приглашаются студенты 2—4 курса бакалавриата и 1 курса магистратуры», — сообщается на странице химического факультета ПГНИУ в соцсети «ВКонтакте».

Пермяки, попавшие в программу, смогут обучаться в Индии на факультетах бизнеса, искусства и дизайна, технологии и архитектуры. Расходы на проживание и питание покрывает принимающая сторона.