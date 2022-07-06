В Екатеринбурге помогут боксерам в профессиональном росте

9 июля в КРК «Уралец» в Екатеринбурге пройдет международный турнир по боксу от RCC Boxing Promotions, который позволит молодым боксерам попасть в большую спортивную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба Академии единоборств РМК.
«Шоу пройдет на пятитысячной арене КРК „Уралец“, при этом кроме [известного спортсмена Магомеда] Курбанова в карде будет достаточно боксеров, которые за несколько лет могут вырасти в настоящих звезд. Так, на ринг выйдут несколько ведущих спортсменов национальной сборной России», — сообщает пресс-служба. Например, впервые на профессиональный ринг выйдет бронзовый призер токийских Олимпийских игр 2020 года и чемпион мира Глеб Бакш, соперником которого станет Манук Диланян из Армении.
Также будет дебютировать бронзовый призер чемпионата мира Савелий Садома, который поборется с первым номером Узбекистана Фаррухой Джураевым. «Это не первый раз, когда „сборники“ начинают профессиональную карьеру в Екатеринбурге. В 2018 году Олимпийский чемпион-2016 Евгений Тищенко тоже начал свою карьеру именно в нашем городе», — заявили в Академии единоборств РМК.
На арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге 9 июля состоится турнир RCC Boxing Promotions. В главном поединке вечера на ринг выйдет звезда России Магомед Курбанов, а его соперником станет бывший чемпион мира из Бразилии Патрик Тейшейра.
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9 июля в КРК «Уралец» в Екатеринбурге пройдет международный турнир по боксу от RCC Boxing Promotions, который позволит молодым боксерам попасть в большую спортивную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба Академии единоборств РМК. «Шоу пройдет на пятитысячной арене КРК „Уралец“, при этом кроме [известного спортсмена Магомеда] Курбанова в карде будет достаточно боксеров, которые за несколько лет могут вырасти в настоящих звезд. Так, на ринг выйдут несколько ведущих спортсменов национальной сборной России», — сообщает пресс-служба. Например, впервые на профессиональный ринг выйдет бронзовый призер токийских Олимпийских игр 2020 года и чемпион мира Глеб Бакш, соперником которого станет Манук Диланян из Армении. Также будет дебютировать бронзовый призер чемпионата мира Савелий Садома, который поборется с первым номером Узбекистана Фаррухой Джураевым. «Это не первый раз, когда „сборники“ начинают профессиональную карьеру в Екатеринбурге. В 2018 году Олимпийский чемпион-2016 Евгений Тищенко тоже начал свою карьеру именно в нашем городе», — заявили в Академии единоборств РМК. На арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге 9 июля состоится турнир RCC Boxing Promotions. В главном поединке вечера на ринг выйдет звезда России Магомед Курбанов, а его соперником станет бывший чемпион мира из Бразилии Патрик Тейшейра.