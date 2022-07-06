В Екатеринбурге помогут боксерам в профессиональном росте

Турнир уже помогал боксерам начинать профессиональную карьеру в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

9 июля в КРК «Уралец» в Екатеринбурге пройдет международный турнир по боксу от RCC Boxing Promotions, который позволит молодым боксерам попасть в большую спортивную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба Академии единоборств РМК.

«Шоу пройдет на пятитысячной арене КРК „Уралец“, при этом кроме [известного спортсмена Магомеда] Курбанова в карде будет достаточно боксеров, которые за несколько лет могут вырасти в настоящих звезд. Так, на ринг выйдут несколько ведущих спортсменов национальной сборной России», — сообщает пресс-служба. Например, впервые на профессиональный ринг выйдет бронзовый призер токийских Олимпийских игр 2020 года и чемпион мира Глеб Бакш, соперником которого станет Манук Диланян из Армении.

Также будет дебютировать бронзовый призер чемпионата мира Савелий Садома, который поборется с первым номером Узбекистана Фаррухой Джураевым. «Это не первый раз, когда „сборники“ начинают профессиональную карьеру в Екатеринбурге. В 2018 году Олимпийский чемпион-2016 Евгений Тищенко тоже начал свою карьеру именно в нашем городе», — заявили в Академии единоборств РМК.

На арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге 9 июля состоится турнир RCC Boxing Promotions. В главном поединке вечера на ринг выйдет звезда России Магомед Курбанов, а его соперником станет бывший чемпион мира из Бразилии Патрик Тейшейра.