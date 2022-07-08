Обругавший свердловского продавца «ФСБшник» приехал из-за границы

08 июля 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Покупатель агрессивно отреагировал на предложение продавщицы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Покупатель, покрывший нецензурной бранью продавщицу из Верхней Туры (Свердловская область) может являться приезжим из ближнего зарубежья. Об этом URA.RU сообщил читатель, который ранее также имел конфликт с мужчиной. «Когда он угрожал мне сжечь автомобиль, я на всякий случай сфотографировал номера его машины», — объяснил собеседник. В доказательство он показал снимок автомобиля Митсубиси, на котором видны номера и флаг соседнего государства. По словам свердловчанина, водитель этой иномарки и посетитель, обидевший продавщицу — одно лицо. Ранее покупатель в магазине Верхней Туры обматерил продавщицу, которая предложила на сдачу бульонные кубики. Мужчина заявил ей, что он «фээсбэшник», инцидент попал на камеры наблюдения. Позже читатель URA.RU узнал на видео человека, который грозился сжечь его машину из-за конфликта на парковке. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Покупатель, покрывший нецензурной бранью продавщицу из Верхней Туры (Свердловская область) может являться приезжим из ближнего зарубежья. Об этом URA.RU сообщил читатель, который ранее также имел конфликт с мужчиной. «Когда он угрожал мне сжечь автомобиль, я на всякий случай сфотографировал номера его машины», — объяснил собеседник. В доказательство он показал снимок автомобиля Митсубиси, на котором видны номера и флаг соседнего государства. По словам свердловчанина, водитель этой иномарки и посетитель, обидевший продавщицу — одно лицо. Ранее покупатель в магазине Верхней Туры обматерил продавщицу, которая предложила на сдачу бульонные кубики. Мужчина заявил ей, что он «фээсбэшник», инцидент попал на камеры наблюдения. Позже читатель URA.RU узнал на видео человека, который грозился сжечь его машину из-за конфликта на парковке.