Под Екатеринбургом обнаружили масло неизвестного происхождения

В больницу Первоуральска поступило масло неизвестного происхождения Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В больницу Первоуральска (Свердловская область) поступило сливочное масло неизвестного происхождения. Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области, молочный продукт был произведен предприятием-фантомом.

«При проведении мониторинга системы „Меркурий“ выявлено, что в адрес Городской больницы Первоуральска от ООО „Фаворит“ поступило 10 кг масла сладко-сливочного несоленого произведенного фантомным предприятием ООО „Реванш“. Площадка „Реванш“ исключена из реестра „Цербер“ по причине отсутствия деятельности по адресу регистрации», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в Екатеринбурге обнаружили партию гвоздик, зараженных цветочным трипсом. Во избежание распространения вредителя цветы были уничтожены. Также URA.RU сообщало, что пять тонн импортных фруктов, зараженных вредителем, обнаружили специалисты Россельхознадзора по Свердловской области. Ее допустили к ввозу на территорию региона.