В Перми срочно ищут женщин 65+ для роли в большом кино

Пермская съемочная группа остро нуждается в актерах определенного возраста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми объявили о кастинге женщин старшего возраста для съемок в полнометражном фильме. Информация опубликована на странице академии актерского мастерства «Театр КТО» в соцсети «ВКонтакте».

«Ищем женщин 65+ для роли в большом кино. Если у вас есть бабушка, но она не сидит в „ВК“, пришлите ее фото за нее», — написано на стене сообщества.

Организаторы отмечают, что присылать свои данные, в том числе — фото, возраст и телефон необходимо в сообщениях сообщества. Все ответы на возникающие вопросы можно получить по телефону, номер которого опубликован на странице.

«Театр КТО» был основан 26 марта 2016 года Заббаровым Рамисом и Костаревой Еленой — учениками актерской мастерской Ильева Виктора Афанасьевича. В 2015 году Рамис стал одним из учредителей Пермского театра «Гистрион» при поддержке ООО «Лукойл-Пермь».

О том, что в Перми ищут актера на роль доставщика для веб-сериала «Продавец счастливой пиццы», URA.RU рассказывало в начале года. Сериал планируют снять к 300-летию Перми. По сюжету, сотрудник, который доставляет заказы, попадает в различные ситуации.