Купить хороший б/у автомобиль в Перми получится не менее, чем за 1 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

С июня спрос на вторичные автомобили в салонах начал расти. Однако купить хороший б/у автомобиль получится не менее, чем за 1 млн рублей. Тенденция на удержание цены продлится как минимум до конца года, сообщает РБК-Пермь.

«В апреле было затишье, полный штиль. Май тоже примерно на таком же уровне, а с начала лета мы уже видим оживление по трафику в салонах. Больше стало обращений через интернет, телефонных звонков, ну и посетителей в салонах», — цитирует издание специалиста отдела продаж пермского автосалона Артура Тетерина.

Еще одной тенденцией, которую заметили специалисты, стал способ покупки машины. Если раньше по вторичному рынку был наличный расчет, то теперь это автокредиты. В автомобильных салонах отмечают: несмотря на то, что курс валюты снизился, цены находится на том же уровне. Сейчас на это влияют логистика и стоимость исходных материалов. Автоэксперты полагают, что в ближайшие месяцы цены на автомобили не изменятся до конца 2022 или даже до весны 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало о значительном оттоке клиентов из пермских автошкол. Весной число желающих обучиться вождению в сравнении с аналогичным периодом прошлого года упало почти на 40%.