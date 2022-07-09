Пермь назвали бастионом просмотра иностранного кино

10 июля 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Пермских зрителей назвали любителями иностранного кино Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермь вошла в список городов, которые можно считать «бастионами просмотра» иностранных кинофильмов. Об этом сообщил замгендиректора компании MediaHills Дмитрий Колесов на Российской креативной неделе. «Есть города, например, Пермь, Екатеринбург, Воркута, Магадан, Южно-Сахалинск — в этих городах в основном спрос зрителя сосредоточен на иностранном кино. Это бастионы просмотра иностранного кино», — цитирует ТАСС слова менеджера. По информации компании, даже в Москве процент смотрящих иностранный контент зрителей меньше. Всего в России на иностранные кинофильмы и сериалы приходится 31,5% от уделяемого телевидению ежедневного времени зрителя. Компания MediaHills собирает данные по платному ТВ в 240 городах страны. Аудитория проекта составляет порядка 8 млн пользователей. Ранее URA.RU сообщило, что в Перми объявили кастинг среди пенсионерок. Женщин в возрасте старше 65 лет приглашают попробоваться для съемок в полном метре. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Пермь вошла в список городов, которые можно считать «бастионами просмотра» иностранных кинофильмов. Об этом сообщил замгендиректора компании MediaHills Дмитрий Колесов на Российской креативной неделе. «Есть города, например, Пермь, Екатеринбург, Воркута, Магадан, Южно-Сахалинск — в этих городах в основном спрос зрителя сосредоточен на иностранном кино. Это бастионы просмотра иностранного кино», — цитирует ТАСС слова менеджера. По информации компании, даже в Москве процент смотрящих иностранный контент зрителей меньше. Всего в России на иностранные кинофильмы и сериалы приходится 31,5% от уделяемого телевидению ежедневного времени зрителя. Компания MediaHills собирает данные по платному ТВ в 240 городах страны. Аудитория проекта составляет порядка 8 млн пользователей. Ранее URA.RU сообщило, что в Перми объявили кастинг среди пенсионерок. Женщин в возрасте старше 65 лет приглашают попробоваться для съемок в полном метре.