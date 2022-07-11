Российские хакеры «положили» сайт Службы безопасности Украины

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Хакеры RaHDIt «положили» сайт СБУ Фото:

Сайт Службы безопасности Украины (СБУ) оказался недоступен. По информации СМИ, к этому привели действия российской хакерской группы RaHDIt.

«502 Bad Gateway nginx (ошибка соединения — прим. URA.RU)», — такую ошибку выдает сервер при попытке входа на сайт СБУ. Как утверждает telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», сайт «положили российские хакеры RaHDIt».

Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщал, что потери ВСУ в спецоперации на Украине составляют не менее 50-70 тысяч человек. По его словам, в офисе президента Украины занижают цифры. Кроме того, вместе с хакерами украинской группы «Берегини» RaHDIt наладили каналы поступления оперативной информации ВСУ о происходящем на фронте.

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Сайт Службы безопасности Украины (СБУ) оказался недоступен. По информации СМИ, к этому привели действия российской хакерской группы RaHDIt. «502 Bad Gateway nginx (ошибка соединения — прим. URA.RU)», — такую ошибку выдает сервер при попытке входа на сайт СБУ. Как утверждает telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье», сайт «положили российские хакеры RaHDIt». Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности сообщал, что потери ВСУ в спецоперации на Украине составляют не менее 50-70 тысяч человек. По его словам, в офисе президента Украины занижают цифры. Кроме того, вместе с хакерами украинской группы «Берегини» RaHDIt наладили каналы поступления оперативной информации ВСУ о происходящем на фронте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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