11 июля 2022

В Челябинске оказалась парализована работа аэропорта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка в челябинском аэропорту Игорь Курчатов во время эпидемии коронавируса. Челябинск , пассажиры, аэропорт игорь курчатов
Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы Фото:

В Челябинске утром 12 июля оказалась парализована работа аэропорта. По предварительным данным, на авиапредприятие поступило ложное сообщение о минировании, сообщают пассажиры. В пресс-службе аэропорта URA.RU заявили о технических причинах.

«Все вылеты и прилеты задержаны. Мы уже ехали в автобусе, как нас развернули и вернули назад в зал вылета. Говорят, что поступили сообщения о минировании», — рассказал пассажир рейса в Сочи.

Известно, что в зале вылета находятся в связи с задержкой рейсов улетающие в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу, Волгоград и Сочи. В пресс-службе аэропорта со ссылкой на диспетчера корреспонденту URA.RU сообщили, что вылеты рейсов временно задержаны по техническим причинам. В полиции информацию пока не комментируют.

В зале вылета ждут пассажиры нескольких рейсов

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В Челябинске утром 12 июля оказалась парализована работа аэропорта. По предварительным данным, на авиапредприятие поступило ложное сообщение о минировании, сообщают пассажиры. В пресс-службе аэропорта URA.RU заявили о технических причинах. «Все вылеты и прилеты задержаны. Мы уже ехали в автобусе, как нас развернули и вернули назад в зал вылета. Говорят, что поступили сообщения о минировании», — рассказал пассажир рейса в Сочи. Известно, что в зале вылета находятся в связи с задержкой рейсов улетающие в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу, Волгоград и Сочи. В пресс-службе аэропорта со ссылкой на диспетчера корреспонденту URA.RU сообщили, что вылеты рейсов временно задержаны по техническим причинам. В полиции информацию пока не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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