Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске утром 12 июля оказалась парализована работа аэропорта. По предварительным данным, на авиапредприятие поступило ложное сообщение о минировании, сообщают пассажиры. В пресс-службе аэропорта URA.RU заявили о технических причинах.

«Все вылеты и прилеты задержаны. Мы уже ехали в автобусе, как нас развернули и вернули назад в зал вылета. Говорят, что поступили сообщения о минировании», — рассказал пассажир рейса в Сочи.

Известно, что в зале вылета находятся в связи с задержкой рейсов улетающие в Москву, Санкт-Петербург, Махачкалу, Волгоград и Сочи. В пресс-службе аэропорта со ссылкой на диспетчера корреспонденту URA.RU сообщили, что вылеты рейсов временно задержаны по техническим причинам. В полиции информацию пока не комментируют.

В зале вылета ждут пассажиры нескольких рейсов читатель URA.RU