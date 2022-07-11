Пермские судьи выявят сильнейшего в спорте

Мини-футбол — один из видов соревнований фестиваля «Движение вперед» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми представители судебного сообщества примут участие в спортивных соревнованиях. Сильнейших выявят среди сборных команд Пермского краевого суда и Управления судебного департамента; Семнадцатого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Пермского края; судов общей юрисдикции Перми и гарнизонного военного суда; а также судов общей юрисдикции региона. Кроме судей на стадион выйдут сотрудники аппаратов судов и члены их семей.

«Команды, состоящие из судий, сотрудников аппарата, членов их семей встретятся лицом к лицу в спортивных баталиях. Их ждут турниры по мини-футболу и волейболу, эстафета в беге, стрельба из пневматической винтовки. Свою силу и выносливость спортсмены продемонстрируют в таком исконно русском виде спорта, как поднятие гири», — сообщается на сайте краевого суда. Среди самых зрелищных состязаний обещают семейную эстафету и перетягивание каната.

Фестиваль спорта «Движение вперед» состоится 23 июля на стадионе «Динамо». Начало праздника в 10:00.