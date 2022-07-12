Нетребко оправдалась за то, что назвала фанатов «долбоящерами»

12 июля 2022 в 13:15 Размер текста - 17 +

Анна Нетребко заявила, что не является предательницей Родины Фото: Анна Майорова © URA.RU Российская оперная певица с гражданством Австрии Анна Нетребко заявила, что назвала «долбоящерами» не своих поклонников, а представителей прессы. Певица попросила не считать ее предательницей Родины. «Слово „долбоящеры“ предназначалось не для подписчиков, а, как вы сами понимаете, для некоторых представителей прессы, которые очень активно ежедневно обсуждают мою жизнь громкими заголовками. Вы должны мне верить, если вы действительно хорошо ко мне относитесь, вы должны мне верить, что я не предатель Родины», — передает слова Нетребко argumenti.ru. Ранее певица в нетрезвом виде записала видео в своих соцсетях, в котором оскорбила подписчиков. Видео она записала из Италии, куда приехала с гастролями. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российская оперная певица с гражданством Австрии Анна Нетребко заявила, что назвала «долбоящерами» не своих поклонников, а представителей прессы. Певица попросила не считать ее предательницей Родины. «Слово „долбоящеры“ предназначалось не для подписчиков, а, как вы сами понимаете, для некоторых представителей прессы, которые очень активно ежедневно обсуждают мою жизнь громкими заголовками. Вы должны мне верить, если вы действительно хорошо ко мне относитесь, вы должны мне верить, что я не предатель Родины», — передает слова Нетребко argumenti.ru. Ранее певица в нетрезвом виде записала видео в своих соцсетях, в котором оскорбила подписчиков. Видео она записала из Италии, куда приехала с гастролями.