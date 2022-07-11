Мэрия Челябинска продала землю в центре города

Участок в центре Челябинска продан за 12 млн 297 тысяч рублей Фото: CCO/succo/Pixabay

Мэрия Челябинска продала земельный участок в центре города, на пересечении улиц Труда и Энгельса, ранее принадлежавший ООО «Бриз», за 12 млн 297 тысяч рублей. Аукцион состоялся 12 июля, сообщается на сайте мэрии.

«Предмет аукциона: объект незавершенного строительства площадью 974,3 кв. метра. Земельный участок расположен по адресу: Челябинская область, город Челябинск, Центральный район, на пересечении улиц Труда и Энгельса», — уточняется в документе.

Объект был изъят по решению суда. Помимо самого участка, на территории также расположен недостроенный автомоечный комплекс общей площадью 355 квадратных метров, степень его готовности — 23%. В начале аукциона цена лота составляла 5 млн 800 тысяч рублей, но в процессе стоимость поднялась более чем в два раза.

На аукцион заявилось шесть участников. Торги выиграла предприниматель из Сатки Мария Тиунова. На нее зарегистрировано две фирмы: «Двойной стандарт-Пермь» в Екатеринбурге и «Двойной стандарт Плюс» в Челябинске. Победителю аукциона также принадлежит 50% фирмы «Двойной стандарт» в Уфе.