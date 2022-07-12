Названа вакансия в Перми, где платят 160 тыс рублей в месяц

Программисту «1С» обещают платить не меньше 140 тыс рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Вакансия программиста стала самой высокооплачиваемой в Перми по итогам июля. Об этом говорится в исследовании, проведенном сервисом по поиску работы SuperJob (имеется в распоряжении URA.RU).

«В Перми в июле больше всего готовы платить ведущему программисту „1С“. Работодатель специализируется на оказании профессиональных консультационных услуг, внедрении систем поддержки принятия решений и автоматизации бизнес-процессов», — говорится в исследовании.

Соискателю предлагается зарплата в размере 140 — 160 тыс рублей, а также возможность обучения, гибкое начало рабочего дня и расширенный соцпакет. На втором месте — вакансия водителя автомобиля с прицепом. Кандидату обещают платить от 120 тыс рублей, а также бесплатное проживание, выплату суточных и проезд, но места работы за счет работодателя.

Вакансия менеджера по работе с корпоративными клиентами оказалась на третьем месте среди самых высокооплачиваемых. Кандидату на эту должность обещают платить от 100 тыс рублей. Также предлагается полис ДМС, отдых дважды в год на горнолыжных курортах при поддержке работодателя, компенсацию расходов на абонемент в спортзал, соцпакет и другие бонусы. При этом кандидат должен иметь опыт банковской деятельности по привлечению корпоративных клиентов.

В пятерку самых высокооплачиваемых вакансий также вошли супервайзер (от 60 тыс. руб.) и заместитель начальника кулинарного производства (53 — 67 тыс. руб.). В июне, по данным SuperJob, самой высокооплачиваемой стала вакансия водителя-экспедитора.