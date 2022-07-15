Другие страны поддержали идею РФ о проблеме зерна Украины

Россия нашла решение проблемы украинского зерна, заявили в Минобороны РФ Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Все участники переговоров о вывозе украинского зерна, которые прошли в Стамбуле, поддержали идею России по решению этой проблемы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Россия на консультациях по зерну в Стамбуле предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, их поддержали все участники. Они исключают использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также не допускают провокаций», — сообщили в Минобороны.

Ранее в Стамбуле прошли переговоры по вывозу украинского зерна, поставки которого осложнились из-за проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В них приняли участие делегации Украины, России, Турции и ООН. По итогам переговоров был утвержден документ о безопасном «коридоре» для вывоза зерна. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ не препятствует вывозу зерна с Украины, пишет RT. По словам главы государства, страна находится в постоянном контакте с ООН по этом вопросу. Вместе с этим президент подчеркивал, что количество украинского зерна никак не влияет на мировые рынки, сообщает «Национальная служба новостей».