Другие страны поддержали идею РФ о проблеме зерна Украины

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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, колосья, сельское хозяйство, уборка хлеба, колосс
Россия нашла решение проблемы украинского зерна, заявили в Минобороны РФ Фото:

Все участники переговоров о вывозе украинского зерна, которые прошли в Стамбуле, поддержали идею России по решению этой проблемы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Россия на консультациях по зерну в Стамбуле предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, их поддержали все участники. Они исключают использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также не допускают провокаций», — сообщили в Минобороны.

Ранее в Стамбуле прошли переговоры по вывозу украинского зерна, поставки которого осложнились из-за проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В них приняли участие делегации Украины, России, Турции и ООН. По итогам переговоров был утвержден документ о безопасном «коридоре» для вывоза зерна. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ не препятствует вывозу зерна с Украины, пишет RT. По словам главы государства, страна находится в постоянном контакте с ООН по этом вопросу. Вместе с этим президент подчеркивал, что количество украинского зерна никак не влияет на мировые рынки, сообщает «Национальная служба новостей».

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Все участники переговоров о вывозе украинского зерна, которые прошли в Стамбуле, поддержали идею России по решению этой проблемы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Россия на консультациях по зерну в Стамбуле предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, их поддержали все участники. Они исключают использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также не допускают провокаций», — сообщили в Минобороны. Ранее в Стамбуле прошли переговоры по вывозу украинского зерна, поставки которого осложнились из-за проведения специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В них приняли участие делегации Украины, России, Турции и ООН. По итогам переговоров был утвержден документ о безопасном «коридоре» для вывоза зерна. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ не препятствует вывозу зерна с Украины, пишет RT. По словам главы государства, страна находится в постоянном контакте с ООН по этом вопросу. Вместе с этим президент подчеркивал, что количество украинского зерна никак не влияет на мировые рынки, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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