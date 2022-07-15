Здание администрации соединено со зданием, которое продает Сбербанк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске выставлено на продажу здание Сбербанка на Калинина, 14, которое представляет единый архитектурный комплекс со зданием администрации Калининского района на Кирова, 10. Информация об этом размещена на сайте АО «Российский аукционный дом», объявление также размещено15 июля на «Авито», но с пометкой, что здание только готовится к продаже.

«Реализация объекта недвижимости с земельными участками с заключением договора обратной аренды: нежилое здание, 6 этажей, в том числе подвал, имеет кабинетную планировку, расположенное по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 14, принадлежащее ПАО Сбербанк на праве собственности, общей площадью 2742,1 кв. м. Локальное местоположение объекта характеризуется хорошо развитой инфраструктурой: рядом находится администрация Калининского района, образовательные, культурные, медицинские учреждения, магазины, аптеки, парикмахерские», — говорится в сообщении аукционного дома.

Предварительная, начальная, цена продажи имущественного комплекса 73 млн 490 тыс. рублей. После продажи новый собственник обязан передать Сбербанку в обратную аренду 920 кв. метров помещений, в том числе на первом, третьем и четвертом этажах. Здание продается под офисы, отмечается, что на прилегающей территории есть парковка. Дата начала продажи не указана.

Ранее Сбербанк объявил о продаже своего центрального офиса в Челябинске на улице Энтузиастов. Сейчас его продают за 214 млн рублей. Также после продаже предусмотрена обратная аренда в пользу бывшего собственника.

Сбербанк продает здание, но после продажи заберет третью часть в аренду скриншот «Авито»

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