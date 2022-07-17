Юрист Воробьев назвал сумму штрафа за разведение кур в саду

17 июля 2022 в 22:34 Размер текста - 17 +

Минимальный штраф за незаконное разведение кур в саду составляет 10 000 рублей, отметил Василий Воробьев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минимальный штраф за разведение сельскохозяйственной птицы (кур, уток, гусей и индюков), а также кроликов, коров и коз на садоводческих участках, не предназначенных для этой деятельности, составляет 10 000 рублей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. «Что касается земель для садоводства и огородничества, то на них, в соответствии со вступившими в силу изменениями, можно разводить только птицу и кроликов. Но даже указанная категория допустима только в том случае, если регламентом муниципалитета, на котором находится земельный участок, разрешено использование территории под разведение этих животных. Иначе штраф будет составлять от 0,5 до 1% стоимости участка, но не менее 10 000 рублей. Это касается граждан, у которых будет обнаружено на садовом участке разведение каких-то коров или кур. Просто тяжесть будет различная, в зависимости от количества животных», — объяснил Василий Воробьев. По словам юриста, чтобы законно разводить на садовом участке кур и кроликов, можно перевести землю в форму личного подсобного хозяйства (ЛПХ). «Если разрешения на разведение животных и птиц у земельного участка для садоводства и огородничества нет, то выращивание птицы и кролика запрещено. Но если человек хочет заниматься чем-то более серьезно, нужно территорию перевести в вид разрешенного использования для ведения ЛПХ. Это делается через муниципальные органы власти. На земельных участках для личного подсобного хозяйства ограничений по тому, каких животных содержать, какие культуры выращивать, не существует. То есть разводи, кого хочешь. И можно реализовывать на продажу», — подчеркнул Воробьев. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам разводить сельскохозяйственную птицу и кроликов на садовых и огородных участках. Но делать это можно лишь там, где по градостроительному регламенту разрешено обустраивать, например, курятники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Минимальный штраф за разведение сельскохозяйственной птицы (кур, уток, гусей и индюков), а также кроликов, коров и коз на садоводческих участках, не предназначенных для этой деятельности, составляет 10 000 рублей. Об этом в беседе с URA.RU рассказал юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев. «Что касается земель для садоводства и огородничества, то на них, в соответствии со вступившими в силу изменениями, можно разводить только птицу и кроликов. Но даже указанная категория допустима только в том случае, если регламентом муниципалитета, на котором находится земельный участок, разрешено использование территории под разведение этих животных. Иначе штраф будет составлять от 0,5 до 1% стоимости участка, но не менее 10 000 рублей. Это касается граждан, у которых будет обнаружено на садовом участке разведение каких-то коров или кур. Просто тяжесть будет различная, в зависимости от количества животных», — объяснил Василий Воробьев. По словам юриста, чтобы законно разводить на садовом участке кур и кроликов, можно перевести землю в форму личного подсобного хозяйства (ЛПХ). «Если разрешения на разведение животных и птиц у земельного участка для садоводства и огородничества нет, то выращивание птицы и кролика запрещено. Но если человек хочет заниматься чем-то более серьезно, нужно территорию перевести в вид разрешенного использования для ведения ЛПХ. Это делается через муниципальные органы власти. На земельных участках для личного подсобного хозяйства ограничений по тому, каких животных содержать, какие культуры выращивать, не существует. То есть разводи, кого хочешь. И можно реализовывать на продажу», — подчеркнул Воробьев. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам разводить сельскохозяйственную птицу и кроликов на садовых и огородных участках. Но делать это можно лишь там, где по градостроительному регламенту разрешено обустраивать, например, курятники.