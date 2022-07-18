Город Росатома в Челябинской области готовится к выборам мэра

Процесс смены власти в Трехгорном выходит на финишную прямую Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Голосуя за нового мэра Трехгорного, городские депутаты будут выбирать между Данилой Громенко и Олегом Первухиным. Такое решение приняла 19 июля конкурсная комиссия, допустив к выборам обоих кандидатов, сообщил URA.RU курирующий муниципалитет вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров.

«Конкурс закончился. На сессию горсобрания вынесены два кандидата: Громенко и Первухин. Само заседание назначено на 22 июля», — сказал Мошаров, возглавляющий конкурсную комиссию.

Первухин занимает пост замдиректора Трехгорненского технологического института по административно-хозяйственной деятельности. Громенко с конца марта работает первым замглавы Трехгорного, сдав мандат депутата городского собрания. По информации URA.RU, именно у него максимальные шансы возглавить муниципалитет. Фактически он уже управляет городом в статусе и. о., поскольку экс-мэр Евгений Сычев уволился и работает советником гендиректора градообразующего предприятия Росатома.

Трехгорный является одним из трех закрытых территориальных образований (ЗАТО) в Челябинской области, где расположены предприятия госкорпорации «Росатом». Процесс смены власти в нем начался в декабре 2021 года, после обострения отношений между Сычевым и местными народными избранниками. Попытки областных властей уладить дело миром закончились неудачно: вражда вспыхнула с новой силой. В середине мая Сычев объявил об отставке и переходе на ФГУП «Приборостроительный завод». После этого стартовал конкурс на нового мэра.

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