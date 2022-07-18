Свердловские врачи заставляют детей неделями ходить в гипсе

19 июля 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы не могут попасть на прием к травматологу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Екатеринбурга неделями не могут снять гипс своим детям из-за нехватки талонов на прием к специалисту. Речь идет о хирургах и врачах травматологах-ортопедах. Такая проблема возникла в Первой детской поликлинике. Об этом URA.RU рассказали жители Академического района города, где и находится медучреждение. «В Первой детской поликлинике не хватает хирургов. Также есть проблема с травматологами-ортопедами. Записать детей на прием, чтобы, например, снять гипс, становится очень проблематично. Академический район очень густонаселен, и очевидно, что кадровый дефицит имеет место, ждать приходится неделями», — посетовала горожанка. По словам другой жительницы Академического, проблема с нехваткой медперсонала наблюдается в больнице давно. «Население нашего района растет не по дням, а по часам. И чем дальше, тем больше ощущаться дефицит узкопрофильных медиков в детской больнице. Мне кажется, что сотрудники Первой детской поликлиники не справляются с потоком пациентов. Я понимаю, что им тяжело, но ждать приема, чтобы снять ребенку гипс и показать, как заживает нога, тоже неправильно. Мне кажется, что региональному минздраву нужно как-то латать дефицит в кадрах», — отметила другая собеседница агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к главврачу Первой детской поликлиники Люции Закировой. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил. Запрос направлен в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что екатеринбуржцы жалуются, что не могут дозвониться до медицинского учреждения, чтобы записаться на прием. Такая ситуация возникла в поликлиническом отделении №1 горбольницы № 20. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Екатеринбурга неделями не могут снять гипс своим детям из-за нехватки талонов на прием к специалисту. Речь идет о хирургах и врачах травматологах-ортопедах. Такая проблема возникла в Первой детской поликлинике. Об этом URA.RU рассказали жители Академического района города, где и находится медучреждение. «В Первой детской поликлинике не хватает хирургов. Также есть проблема с травматологами-ортопедами. Записать детей на прием, чтобы, например, снять гипс, становится очень проблематично. Академический район очень густонаселен, и очевидно, что кадровый дефицит имеет место, ждать приходится неделями», — посетовала горожанка. По словам другой жительницы Академического, проблема с нехваткой медперсонала наблюдается в больнице давно. «Население нашего района растет не по дням, а по часам. И чем дальше, тем больше ощущаться дефицит узкопрофильных медиков в детской больнице. Мне кажется, что сотрудники Первой детской поликлиники не справляются с потоком пациентов. Я понимаю, что им тяжело, но ждать приема, чтобы снять ребенку гипс и показать, как заживает нога, тоже неправильно. Мне кажется, что региональному минздраву нужно как-то латать дефицит в кадрах», — отметила другая собеседница агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к главврачу Первой детской поликлиники Люции Закировой. На телефонный звонок корреспондента никто не ответил. Запрос направлен в министерство здравоохранения Свердловской области. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что екатеринбуржцы жалуются, что не могут дозвониться до медицинского учреждения, чтобы записаться на прием. Такая ситуация возникла в поликлиническом отделении №1 горбольницы № 20.