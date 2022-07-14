Читатели URA.RU жалуются, что приходится ждать ответа на линии 20-30 минут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Екатеринбурга (Свердловская область) жалуются, что не могут дозвониться до медицинского учреждения, чтобы записаться на прием. Такая ситуация возникла в поликлиническом отделении №1 (МАУ «ЦГБ № 20»). О проблеме рассказали читатели URA.RU.

«Я хотела записаться на прием к врачу. Не дозвониться до них. Начинаю прозвон с 07.30 утра. Ожидание на линии — не меньше 25-30 минут. А когда ответят, оказывается, что талонов-то больше и нет. А иногда так и не удается дозвониться», — поделилась собеседница агентства Ирина.

По словам другой горожанки Натальи, после долгого ожидания происходит сброс звонка. «Я ожидала звонка минут 20. Потом произошел сброс. Так было дважды. Поняла, что не дозвониться, решила дойти до поликлиники сама», — говорит она.

Редакция агентства обратилась за комментарием в пресс-службу медучреждения. Там заявили, что в больнице, где работает единый колл-центр, проводят ежедневный мониторинг. «По состоянию на 14 июля максимальное время ожидания ответа оператора составляет 1 минута 20 секунд. В часы максимальной нагрузки возможно некоторое увеличение времени ожидания ответа специалиста. Рекомендуем перезвонить через небольшой промежуток времени», — отметили в больнице.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области по поручению регионального министра здравоохранения Андрея Карлова будут открыты два колл-центра для записи на прием в больницу или вызова врача на дом. Благодаря созданию колл-центров свердловчанам будет легче записаться на прием.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам